Dünya Yunanistan da Sözcü gibi rahatsız Erdoğanın sözleri gündem oldu
AVRUPA

Yunanistan da Sözcü gibi rahatsız: Erdoğan'ın sözleri gündem oldu

Sözcü Gazetesi, yeni yılın ilk gününde skandal bir manşete imza atarak, "2020'nin torbasından felaket ve gözyaşı çıktı" başlığı altındaki listeye Ayasofya'nın ibadete açılmasını da koymuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sözcü gazetesinin haberine tepki göstererek "Ayasofya, 2020'nin taçlı yıldızıdır" ifadesini kullanması Yunanistan'da gündem oldu. Ayasofya'nın yıllar sonra yeniden asıl kimliğine kavuşmasını hazmedemeyen gazete, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söz konusu açıklamalarının "kışkırtıcı" olduğunu savundu.

Haber Merkezi Diğer
Yunan medyasında Erdoğan'ın sözleri gündem oldu.
Yunan medyasında Erdoğan'ın sözleri gündem oldu.

Sözcü Gazetesi, yeni yılın ilk gününde skandal bir manşete imza atarak, "2020'nin torbasından felaket ve gözyaşı çıktı" başlığı altındaki listeye Ayasofya'nın ibadete açılmasını da koymuştu. Tepkilerin çığ gibi büyüdüğü manşet hakkında Basın İlan Kurumu inceleme başlatmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sözcü gazetesinin haberine tepki göstererek "Ayasofya, 2020'nin taçlı yıldızıdır" ifadesini kullanması Yunanistan'da gündem oldu.

Yunan basını, Erdoğan'ın Ayasofya sözlerinden rahatsız oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sözcü Gazetesi'ne tepki: Ayasofya 2020 yılının taçlı yıldızıdır
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sözcü Gazetesi'ne tepki: Ayasofya 2020 yılının taçlı yıldızıdır

Sözcü '2020 felaketleri listesi'ne Ayasofya Camii'nin açılışını koydu
GÜNDEM
Sözcü '2020 felaketleri listesi'ne Ayasofya Camii'nin açılışını koydu

YUNAN BASININDA GÜNDEM OLDU

Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Ben Sözcü gazetesini okumuyorum. Kimse de lüzumsuz yere buna para verip almasın" ifadeleri aktarıldı.

Sözcü Gazetesi'ne inceleme: Ayasofya'nın ibadete açılmasını 'felaket' olarak nitelemişti
GÜNDEM
Sözcü Gazetesi'ne inceleme: Ayasofya'nın ibadete açılmasını 'felaket' olarak nitelemişti

Sözcü'ye tepki yağıyor: Bu zihniyet hangi topraklara ait?
GÜNDEM
Sözcü'ye tepki yağıyor: Bu zihniyet hangi topraklara ait?

"AYASOFYA, 2020'NİN TAÇLI YILDIZIDIR" İFADESİ RAHATSIZ ETTİ

Konuşmasının devamında Erdoğan'ın, "Ayasofya, 2020 yılının adeta taçlı yıldızıdır" ifadesi, Yunan basınında rahatsızlığa yol açtı.

Ayasofya'nın yıllar sonra yeniden asıl kimliğine kavuşmasını hazmedemeyen gazete, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söz konusu açıklamalarının "kışkırtıcı" olduğunu savundu.

Sözcü Gazetesi skandal Ayasofya manşetini 'yanlış anlaşıldık' diyerek savundu
GÜNDEM
Sözcü Gazetesi skandal Ayasofya manşetini 'yanlış anlaşıldık' diyerek savundu
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