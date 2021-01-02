Yunanistan da Sözcü gibi rahatsız: Erdoğan'ın sözleri gündem oldu Sözcü Gazetesi, yeni yılın ilk gününde skandal bir manşete imza atarak, "2020'nin torbasından felaket ve gözyaşı çıktı" başlığı altındaki listeye Ayasofya'nın ibadete açılmasını da koymuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sözcü gazetesinin haberine tepki göstererek "Ayasofya, 2020'nin taçlı yıldızıdır" ifadesini kullanması Yunanistan'da gündem oldu. Ayasofya'nın yıllar sonra yeniden asıl kimliğine kavuşmasını hazmedemeyen gazete, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söz konusu açıklamalarının "kışkırtıcı" olduğunu savundu.

Haber Merkezi 02 Ocak 2021, 12:05 Son Güncelleme: 02 Ocak 2021, 12:30 Diğer