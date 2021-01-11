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Yunanistan Dışişleri Bakanı: Bütün ülkelerin gündeminde Türkiye var

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Yunanistan'da Kathimerini gazetesine yaptığı açıklamada, "100 yıl önce Batı'da hasta adam olarak tanımlanan Türkiye'nin şimdi bölgenin büyük değişimcisi olarak Osmanlı İmparatorluğu rolünü oynamaya çalışması, görüştüğüm bütün ülkelerin gündeminde bulunuyor" dedi.

Haber Merkezi Diğer
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Kathimerini gazetesine mülakat verdi. Türkiye-Yunanistan ilişkilerine değinen Dendias, "Türkiye eski Türkiye değil" diyerek, "100 yıl önce Batı'da hasta adam olarak tanımlanan Türkiye'nin şimdi bölgenin büyük değişimcisi olarak Osmanlı İmparatorluğu rolünü oynamaya çalışması, görüştüğüm bütün ülkelerin gündeminde bulunuyor" şeklinde konuştu.

“BM'nin 5'li konferans teklifine hazırız”

Dendias, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in BM himayesinde, garantör ülkeler olan Türkiye, İngiltere, Yunanistan ile Ada'daki Türk ve Rum taraflarının katılacağı gayriresmi bir konferans teklifi hakkında da açıklamalarda bulundu. Yunan bakan, "Kıbrıs Rum kesimi ile koordineli bir şekilde BM Genel Sekreteri Guterres'in 'gayriresmi 5'li konferans' teklifine katılmaya hazırız" dedi.

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