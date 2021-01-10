Dünya Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias BMnin 5li konferans teklifine hazırız
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Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias: BM'nin 5'li konferans teklifine hazırız

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in Kıbrıs meselesi için yaptığı gayriresmi 5'li konferans teklifine hazır olduklarını söyledi. Guterres, BM himayesinde, garantör ülkeler olan Türkiye, İngiltere, Yunanistan ile Ada'daki Türk ve Rum taraflarının katılacağı gayriresmi bir konferans teklifinde bulunmuştu.

Haber Merkezi AA
Nikos Dendias
Nikos Dendias

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, "Kathimerini" gazetesine verdiği mülakatta, Türkiye ile istikşafi görüşmelere dönülmesi, 5'li konferans planı ve Atina'nın İyon Denizi'nde karasularını 6 milden 12 mile çıkarma adımına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İstikşafi görüşmelerin gündeminin tek taraflı değiştirilmesinin, bu temasları "baltalama amaçlı bir girişim anlamına geldiğini" savunan Dendias, "2021'in Türkiye'sinin, istikşafi görüşmelerin son turunun yapıldığı 2016'nın Türkiye'si olmadığını" iddia etti.

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Kıbrıs meselesine de değinen Dendias, gerek Türkiye gerekse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) liderlerinin söylemlerinin "cesaretlendirici olmadığını" iddia etti.

"Guterres'in 5'li konferans' teklifine hazırız"

Dendias, sorunun çözümü konusunda "iyimser olmadığını" dile getirerek, "Kıbrıs Rum kesimi ile koordineli bir şekilde BM Genel Sekreteri Guterres'in 'gayriresmi 5'li konferans' teklifine katılmaya hazırız" ifadesini kullandı.

  • Guterres, BM himayesinde, garantör ülkeler olan Türkiye, İngiltere, Yunanistan ile Ada'daki Türk ve Rum taraflarının katılacağı gayriresmi bir konferans teklifinde bulunmuştu.

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