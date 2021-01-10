Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias: BM'nin 5'li konferans teklifine hazırız Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in Kıbrıs meselesi için yaptığı gayriresmi 5'li konferans teklifine hazır olduklarını söyledi. Guterres, BM himayesinde, garantör ülkeler olan Türkiye, İngiltere, Yunanistan ile Ada'daki Türk ve Rum taraflarının katılacağı gayriresmi bir konferans teklifinde bulunmuştu.

Haber Merkezi 10 Ocak 2021, 17:16 Son Güncelleme: 10 Ocak 2021, 17:48 AA