Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias: BM'nin 5'li konferans teklifine hazırız

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, "Kathimerini" gazetesine verdiği mülakatta, Türkiye ile istikşafi görüşmelere dönülmesi, 5'li konferans planı ve Atina'nın İyon Denizi'nde karasularını 6 milden 12 mile çıkarma adımına ilişkin açıklamalarda bulundu.
İstikşafi görüşmelerin gündeminin tek taraflı değiştirilmesinin, bu temasları "baltalama amaçlı bir girişim anlamına geldiğini" savunan Dendias, "2021'in Türkiye'sinin, istikşafi görüşmelerin son turunun yapıldığı 2016'nın Türkiye'si olmadığını" iddia etti.
Kıbrıs meselesine de değinen Dendias, gerek Türkiye gerekse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) liderlerinin söylemlerinin "cesaretlendirici olmadığını" iddia etti.
"Guterres'in 5'li konferans' teklifine hazırız"
Dendias, sorunun çözümü konusunda "iyimser olmadığını" dile getirerek, "Kıbrıs Rum kesimi ile koordineli bir şekilde BM Genel Sekreteri Guterres'in 'gayriresmi 5'li konferans' teklifine katılmaya hazırız" ifadesini kullandı.
- Guterres, BM himayesinde, garantör ülkeler olan Türkiye, İngiltere, Yunanistan ile Ada'daki Türk ve Rum taraflarının katılacağı gayriresmi bir konferans teklifinde bulunmuştu.