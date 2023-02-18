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Dünya

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias: Çavuşoğlu'nun açıklamasını aklımda tutuyorum

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Yunanistan'ın Türkiye ile dayanışma göstermesinin ve ardından Türk kamuoyunda oluşan olumlu atmosferin, iki halkın yakınlığını ortaya koyduğunu kaydetti. Dendias, "Mevkidaşım Çavuşoğlu'nun anlaşmazlıklarımızın diyalog yoluyla çözümü için çaba harcanacağına ilişkin umudunu ifade ettiği açıklamasını ihtiyatla aklımda tutuyorum" açıklamasında bulundu.

18:25 . 18/02/2023 Cumartesi
AA
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias

Ta Nea gazetesine konuşan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'nin benzeri görülmemiş bir felaketle karşı karşıya kaldığını ifade ederek, depremin ardından Türkiye'yi ziyaretinin, Yunanistan'ın Türk halkıyla sonsuz dayanışmasını göstermek amacı taşıdığını ifade etti.

Dendias, Yunanistan'ın hem ikili düzeyde hem de Avrupa Birliği (AB) üyesi olarak Türkiye'ye destek olmayı arzuladığını belirtti.

Sıcak mesajlar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kendisini Türkiye'de son derece sıcak karşıladığını ifade eden Dendias, Türkiye vatandaşlarının da Yunan arama kurtarma ekiplerine son derece sıcak mesajlar gönderdiğine işaret etti.

Dendias, Yunanistan'ın yardıma koşma arzusu ve Türk toplumunun bu yardımı teşekkürle karşılamasının, iki halkın yakınlığını ve her ihtiyaç duyulduğunda Türk halkına destek vermeye hazır olduklarını ortaya koyduğunu belirtti.

"Çavuşoğlu'nun açıklamasını aklımda tutuyorum"

Öte yandan, Yunanistan'ın Türk halkına yardımının, jeopolitik gelişmelerle ilişkilendirilemeyeceğini söyleyen Dendias,
"Mevkidaşım Çavuşoğlu'nun anlaşmazlıklarımızın diyalog yoluyla çözümü için çaba harcanacağına ilişkin umudunu ifade ettiği açıklamasını ihtiyatla aklımda tutuyorum."
dedi.

Dendias, üç yıllık gerginliğin ardından barış ve istikrarı garanti edecek, uluslararası hukuk temelinde, iyi komşuluk ilişkilerine dönüş için iyimser bir tablo çizildiğini vurguladı.



#DEPREM
#Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
#Dışişleri Bakanı Nikos Dendias
#YUNANİSTAN
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Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias: Çavuşoğlu'nun açıklamasını aklımda tutuyorum
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