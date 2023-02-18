Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias: Çavuşoğlu'nun açıklamasını aklımda tutuyorum

Yunan arama kurtarma ekibi EMAK'ın şefi Socrates Doucas ve ekibi, Hatay'da yaşadıklarını Yunanistan yerel kanalı Mega Tv'de anlattı. Doucas enkaz altından kurtardığı 8 yaşındaki bir çocukla alakalı, "Onu enkaz altından çıkardıktan sonra bana bir paket bisküvi getirdi, belki size hiçbir şeymiş gibi gelebilir ama bu an benim için diğer tüm anlardan daha değerliydi." ifadelerini kullandı.