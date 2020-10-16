Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias’tan sözde soykırım anıtına ziyaret

Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz’deki gerilim sürerken, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Ermenistan’a gitti.

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İlk durağı sözde soykırım anıtı oldu

Yunan bakanın, Ermenistanlı yetkililerle gerçekleştireceği görüşme öncesi ilk durağı sözde soykırım anıtı oldu. Beraberindeki heyetle birlikte sözde soykırım anıtına ziyaret gerçekleştiren Dendias, sözde anıta çelenk bıraktıktan sonra hatıra defterini imzaladı. Dendias daha sonra Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ve Başbakan Nikol Paşinyan’la görüşmek üzere alandan ayrıldı.