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Dünya Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendiastan sözde soykırım anıtına ziyaret
AVRUPA

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias’tan sözde soykırım anıtına ziyaret

Yunan yetkililer, provokatif adımlarına bir yenisini ekledi. Ermenistan’a giden Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, yapacağı görüşmeler öncesi sözde soykırım anıtını ziyaret etti.

Haber Merkezi Diğer
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias

Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz’deki gerilim sürerken, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Ermenistan’a gitti.

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İlk durağı sözde soykırım anıtı oldu

Yunan bakanın, Ermenistanlı yetkililerle gerçekleştireceği görüşme öncesi ilk durağı sözde soykırım anıtı oldu. Beraberindeki heyetle birlikte sözde soykırım anıtına ziyaret gerçekleştiren Dendias, sözde anıta çelenk bıraktıktan sonra hatıra defterini imzaladı. Dendias daha sonra Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ve Başbakan Nikol Paşinyan’la görüşmek üzere alandan ayrıldı.

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