Dünya Yunanistan ekonomisi çöküşte En büyük askeri araç firmasını İsraile devrediyor
AVRUPA

Yunanistan ekonomisi çöküşte: En büyük askeri araç firmasını İsrail'e devrediyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik krizin eşiğindeki Yunanistan'ın en büyük Askeri Araç Sanayi (ELVO) yeni sahipleri olan İsrailli Plasan kooperatifine şubat ayında devredilecek. İsrailli şirketin 1 milyon euroluk ilk taksidini de ödediği ifade edildi.

Haber Merkezi DHA
Yunanistan en büyük askeri araç firmasını İsrail'e devrediyor.
Yunanistan en büyük askeri araç firmasını İsrail'e devrediyor.


Merkezi Selanik’te Sindos Sanayi Bölgesi’nde bulunan ve Yunanistan’ın en büyüklerinden olan Askeri Araç Sanayii (ELVO), Eylül ayında yapılan açık arttırma sonucunda 3 milyon Euro İsrail’in Plasan kooperatifine satıldı. Yunan medyası, İsrailli şirketin ELVO'yu Şubat ayında devrelacağını aktarırken, ilk taksit bedeli olan 1 milyon euro'nun dün ödendiği ifade edildi.

  • İsrailli kooperatif, şirket için 95-135 milyon euro arası bir yatırım planı sunarken, yatırımın 5 yıllık zaman zarfında gerçekleşeceği ifade edildi.

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Elvo'nun tarihsel süreci

Yunanistan Araç Endüstrisi SA, 1972 yılında Stagier Hellas SA olarak kamyon, traktör ve motor üretmek amacıyla kuruldu. Avusturya iştirakinin Yunan Devleti’ne devredilmesinin ardından şirket, 1986 yılında, Yunanistan Araç Endüstrisi adını aldı. Ağustos 2000’de, uluslararası bir ihaleden sonra, hisselerinin ve yönetiminin yüzde 43’ü 'Mytilineos'a geçti. ELVO 2014 yılında özel bir tasfiye rejimine alındı.

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