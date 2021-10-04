Dünya Yunanistan Göç Bakanı Mitarachi AB Türkiyeye vizesiz seyahat konusunda verdiği sözleri tutmalı
AVRUPA

Yunanistan Göç Bakanı Mitarachi: AB Türkiye'ye vizesiz seyahat konusunda verdiği sözleri tutmalı

Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarachi, Suriye'nin ardından Afganistan'da orta çıkan yoğun göç olasılığına ilişkin yaptığı değerlendirmede, Avrupa Birliği'ne çağrı yaparak, "Türkiye'ye vizesiz seyahat konusunda verilen sözler tutulmalı" dedi. Yunan Bakan, Türkiye’nin de bunun karşılığında uluslararası korumaya hakkı olmayan sığınmacıları geri alması gerektiğini söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yunanistan Göç Bakanı Mitarachi: AB Türkiyeye vizesiz seyahat konusunda verdiği sözleri tutmalı
Notis Mitarachi

ABD'nin 20 yıllık işgale son vermesinin ardından Afganistan'da yönetimin el değiştirmesi sonrası, Afganların yoğun göç olasılığı bir kez daha Avrupa Birliği'nin gündemine geldi.

Konuya ilişkin Almanya'da yayın yapan Welt gazetesine değerlendirmelerde bulunan Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarachi, yakın zamanda Afganistan'dan başka bir bölgeye göç hareketi beklemediklerini ifade etti.

Yeni bir insani krizin yaşanmaması için Avrupa'nın uluslararası örgütlerle daha yakın bir çalışma içerisinde olması gerektiğini vurgulayan Mitarachi, Türkiye'ye verilen sözler konusunda da Avrupa Birliği'ne çağrı yaptı.

"Avrupa Türkiye'ye vizesiz seyahat sözünü tutmalı"

Türkiye ile imzalanan mülteci mutabakatına saygı gösterilmesi gerektiğini ifade eden Yunan Bakan, "AB, Türkiye'ye vizesiz seyahat ve ticaret konularında verdiği sözleri tutmalı" diye konuştu.

"Türkiye, Yunanistan'daki sığınmacıları geri almalı"

Türkiye’nin de bunun karşılığında uluslararası korumaya hakkı olmayan sığınmacıları geri alması gerektiğini belirten Mitarachi, Yunanistan'ın bin 908 sığınmacıyı geri göndermek istediğini ancak Türkiye'nin bu kişileri kabul etmediğini kaydetti.

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