Dünya Yunanistan göçmenleri engellemek için sınıra "ses topu" koyacak
AVRUPA

Yunanistan göçmenleri engellemek için sınıra "ses topu" koyacak

Yunanistan göçmenlere karşı tuhaf bir yönteme başvuruyor. Avrupa Birliği (AB), Yunanistan'ın göçmenleri engellemek için Türkiye sınırına yerleştirdiği sağır edici seviyede ses çıkaran ses topunu "tuhaf bir yöntem" değerlendirmesiyle eleştirdi, Yunanistan ise uygulamayı savundu.

Haber Merkezi AA
Yunanistan göçmenleri engellemek için sınıra ses topu koyacak
Yunanistan göçmenleri engellemek için sınıra "ses topu" koyacak.

Avrupa Birliği (AB), Yunanistan'ın göçmenleri engellemek için Türkiye sınırına yerleştirdiği sağır edici seviyede ses çıkaran ses topunu "tuhaf bir yöntem" değerlendirmesiyle eleştirdi, Yunanistan ise uygulamayı savundu.

AB Komisyonunun iç işlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson ile Yunanistan'ın Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis'in Brüksel'deki görüşmesinden sonra düzenlenen basın toplantısında, konuyla ilgili soru üzerine, ikili arasında Yunanistan sınır güvenlik birimlerinin Türkiye sınırına konuşlandırdığı ve geçen haftalarda testleri yapılan "ses topu" hakkındaki anlaşmazlık gündeme geldi.

GARİP BİR YÖNTEM

Johansson, ses topunun bugünkü görüşmede ele alınıp alınmadığının sorulması üzerine, "Bugün bunu konuşmadık. Benim görüşüme göre bu, sınırlarınızı korumak için garip bir yöntem." dedi.

Görev alanında AB sınırlarının korunması da bulunan Johansson'a karşılık veren Yunan bakan ise ses topunu savundu.

Mitarakis, uluslararası hukuku ihlal etmeyen teknolojileri kullanabileceklerini belirterek "Bu, kimseyi tehlike altına sokmadan AB sınırlarını koruyabilir." diye konuştu.

Mitarakis, "Yunan polisi ve sahil güvenliğinin sınırlarda ve Ege'de özellikle son iki yılda insan hayatının korunmasında mükemmel bir geçmişi" bulunduğunu savundu.

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YUNANİSTAN'IN SES TOPU

Atina yönetimi, bir süre önce Meriç sınır bölgesine, muhtemel toplu göçmen akınlarına karşı kullanmak üzere, taşınabilir, güçlü ses dalgaları yayabilen 2 adet Uzun Menzilli Aktif Akustik Uyarıcı (LRAD) sistemi yerleştirdi.

Sivil ve askeri alanlarda kullanılan LRAD sistemleri, insanlar üzerinde kullanıldığında yön şaşırtıyor, sağır edebiliyor, dayanılmaz acılara neden oluyor ve sonucu belirsiz sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Yunan polisine ait zırhlı aracın üzerine kurulan ve "ses topu" olarak adlandırılan uzun menzilli akustik cihazdan Türkiye sınırına doğru sağır edici sesler gönderilebilecek sistem, bazı AB ülkeleriyle insan hakları savunucularının da tepkisini çekiyor. Ses topunun bir savaş uçağının gürültüsüne eş değerde ses çıkarabildiği belirtiliyor.

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