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Dünya Yunanistan heyeti NATOdaki Doğu Akdeniz toplantısına katılmadı
AVRUPA

Yunanistan heyeti NATO'daki Doğu Akdeniz toplantısına katılmadı

Doğu Akdeniz’de ayrıştırma tedbirlerine yönelik teknik detayların belirlenmesi için Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında kasım ayı sonunda NATO Karargahı’nda yapılması planlanan teknik görüşme, Yunanistan heyetinin katılmaması nedeniyle gerçekleştirilemedi.

Haber Merkezi DHA
Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz ve Ege konusunda anlaşmazlıklar sürüyor.
Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz ve Ege konusunda anlaşmazlıklar sürüyor.

Yunan yetkililer, 30 Kasım'da NATO Karargahı'nda gerçekleştirilecek Doğu Akdeniz toplantısına katılmadı.

İstikşafi görüşmeler öncesi yapılacak toplantıda Doğu Akdeniz'deki gerilimi düşürmek için askeri ve teknik konular masaya yatırılıyordu.

Türkiye ile Yunanistan'ı savaşın eşiğine getiren sebepler neler?
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Türkiye ile Yunanistan'ı savaşın eşiğine getiren sebepler neler?
Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan askeri gerilimlerin merkezinde Lozan Antlaşması'nın sebep olduğu hukuki boşluklar var. Anlaşmanın imzalandığı 1923 yılında adaların ekonomik bölgesi, kıta sahanlığı ve hava sahası gibi tanımlar olmadığı için Yunanistan bu durumu uzun yıllardır kendi lehinde kullandı. Yeni Şafak Editörü Hasan Hız, Yunanistan ile Türkiye'yi savaşın eşiğine getiren sebepleri anlattı:

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