Yunanistan heyeti NATO'daki Doğu Akdeniz toplantısına katılmadı

Yunan yetkililer, 30 Kasım'da NATO Karargahı'nda gerçekleştirilecek Doğu Akdeniz toplantısına katılmadı.
İstikşafi görüşmeler öncesi yapılacak toplantıda Doğu Akdeniz'deki gerilimi düşürmek için askeri ve teknik konular masaya yatırılıyordu.
Yunan yetkililer, 30 Kasım'da NATO Karargahı'nda gerçekleştirilecek Doğu Akdeniz toplantısına katılmadı.
İstikşafi görüşmeler öncesi yapılacak toplantıda Doğu Akdeniz'deki gerilimi düşürmek için askeri ve teknik konular masaya yatırılıyordu.
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