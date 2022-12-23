Yunanistan itti biri 5 aylık hamile 2 göçmen boğuldu: Ege'de yine zulüm var

Yunanistan’ın göçmenlere karşı vahşice tutumu devam ediyor. İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı, Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunan unsurları tarafından geri itilen 43 düzensiz göçmenin kurtarıldığını, biri 5 aylık hamile, 2 kadının cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

LASTİK BOT İÇİNDE

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "21 Aralık 2022 tarihinde saat 06.38'de Aydın ili Kuşadası ilçesi açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine bölgeye derhal 1 Sahil Güvenlik botu sevk edilmiştir. Tespit edilen lastik bot içerisindeki 43 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarılmış, biri 5 aylık hamile olduğu beyan edilen 2 kadın düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır" denildi.

HALAT ÇEKİP SÜRÜKLEDİLER

Düzensiz göçmenler, kendilerini Türk kara sularına iten Yunanistan unsurlarının insanlık dışı muamelelerini anlattı. Kurtarılan düzensiz göçmenlerden biri, 20 Aralık'ta gec e saatlerinde denize açıldıklarını ve yaklaşık 4,5 saat yol katettiklerini söyledi. Yunanistan Sahil Güvenlik ekiplerinin kendilerine yaklaştığını belirten düzensiz göçmen, "Halatla bağladılar ve hızlı bir şekilde sağa sola çektiler. Onlara 'yardım edin' diye bağırıyorduk ama bizi dinlemediler. Deniz de çok dalgalıydı. Botun içine su doldu ve bazı kişiler boğuldu" diye konuştu.

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Hepimiz ölebilirdik

Bir diğer düzensiz göçmen ise grupla birlikte denize açıldıklarını ve saat 02.00'de sahile ulaştıklarını anlatarak, şunları kaydetti: "Yunan Sahil Güvenlik ekipleri hemen geldiler. Botumuzun motorunu söküp denize attılar. Bize halat bağladılar. Tekneleriyle sürekli dalga oluşturuyorlardı. Yunan Sahil Güvenlik'e ait başka büyük bir gemi geldi. Biz daha iyi davranacaklarını zannettik ama daha kötü davrandılar. O büyük gemiyle neredeyse üzerimize çıkacaklardı. Hamile bayanları çok kötü hale getirdiler. Hepimiz ölebilirdik."