Yunanistan karanlığa gömüldü: Halk Miçotakis'e ateş püskürdü aşılar bozuldu

Yunanistan, günlerdir kar fırtınaları ile mücadele ederken, başkent Atina'da hayat adeta felç oldu. Ülkede kar yağışı nedeniyle ölümler yaşandı. Yunanistan Meteoroloji Dairesi, kar fırtınasının hafta sonuna kadar devam edeceğini açıkladı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Atina’nın birçok bölgesine elektrik verilemedi, 250 bin kişi karanlığa gömüldü.
- 38 elektrik dağıtım ana şebekesinde sorunlar yaşandığı, Atina’nın değişik bölgelerinde yaklaşık 700 ağacın elektrik dağıtım şebekesi kablolarının üzerine devrildiği kaydedildi.
Kurumlar birbirini suçladı
Yunan basınından Kathimerini gazetesi, Atina yönetiminin elektrik kesintileri nedeniyle sert eleştirilerle karşı karşıya kaldığını, kesintiler sebebiyle kurumların birbirini suçladığını yazdı. Başbakan Kiryakos Miçotakis hükümetinin, "yakında" devlet ve belediye yetkililerinin bakım konularında örtüşen sorumluluklarını açıklığa kavuşturacak bir yasa tasarısı sunacağı belirtildi.
Faturalarda indirim yapın
Yaşanan çekişmeden duyduğu rahatsızlığı dile getiren Miçotakis, ülkenin elektrik kurumundan kar fırtınası sırasında 3 gün boyunca elektriksiz kalan haneler için şubat ayındaki faturalarda indirim yapmayı göz önüne almasını istedi. Çekişmenin ana noktasını, sokaklardaki ağaçların budanmasından hangi makamın sorumlu olduğu konusu oluşturuyor. Ayrıca bazı elektrik kablolarının yer altına alınması planlanıyor.
Miçotakis'i ti'ye aldılar
Yaşanan çekişmeden duyduğu rahatsızlığı dile getiren Miçotakis, ülkenin elektrik kurumundan kar fırtınası sırasında 3 gün boyunca elektriksiz kalan haneler için şubat ayındaki faturalarda indirim yapmayı göz önüne almasını istedi.
- Çekişmenin ana noktasını, sokaklardaki ağaçların budanmasından hangi makamın sorumlu olduğu konusu oluşturuyor. Ayrıca bazı elektrik kablolarının yer altına alınması planlanıyor.
Kathimerini, Miçotakis'e tepkileri karikatürize etti. Çizimlerden birinde televizyonda hitap eden Yunan başbakan için "Vatandaşlarım, yaz o kadar da uzak değil." ifadesine yer verildi.
Bir diğer karikatürde ise "Miçotakis, karın kontrolünü kaybetti." denildi. Son çizimde ağaç ile elektrik direği arasındaki sorumluluk tartışmasına değinildi.
Sadece 453 doz aşı kurtarılabildi
Yunanistan Sağlık Bakanı Vasilis Kikilias, jeneratör yetersizliği nedeniyle aşı merkezlerindeki derin dondurucuların çalışmadığını ve çok sayıda aşının bozulduğunu açıkladı. Birçok bölgede ise hava koşulları nedeniyle insanların aşı merkezlerine ulaşamadığını belirtti.
- Bu nedenle, bozulmadan kurtarılabilen aşıların, sırası gelenlere değil, tutuklulara ve sığınmacı kamplarında kalanlara yapıldığını söyledi. Kikilias, yaklaşık 453 doz aşının kurtarıldığını söyledi.