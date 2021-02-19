Yunanistan karanlığa gömüldü: Halk Miçotakis'e ateş püskürdü aşılar bozuldu

Yunanistan, günlerdir kar fırtınaları ile mücadele ederken, başkent Atina'da hayat adeta felç oldu. Ülkede kar yağışı nedeniyle ölümler yaşandı. Yunanistan Meteoroloji Dairesi, kar fırtınasının hafta sonuna kadar devam edeceğini açıkladı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Atina’nın birçok bölgesine elektrik verilemedi, 250 bin kişi karanlığa gömüldü.

38 elektrik dağıtım ana şebekesinde sorunlar yaşandığı, Atina’nın değişik bölgelerinde yaklaşık 700 ağacın elektrik dağıtım şebekesi kablolarının üzerine devrildiği kaydedildi.

DÜNYA Yunanistan'da kar fırtınası: 250 bin kişi elektriksiz

Kurumlar birbirini suçladı

Yunan basınından Kathimerini gazetesi, Atina yönetiminin elektrik kesintileri nedeniyle sert eleştirilerle karşı karşıya kaldığını, kesintiler sebebiyle kurumların birbirini suçladığını yazdı. Başbakan Kiryakos Miçotakis hükümetinin, "yakında" devlet ve belediye yetkililerinin bakım konularında örtüşen sorumluluklarını açıklığa kavuşturacak bir yasa tasarısı sunacağı belirtildi.

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OYNAT 00:41 İspanya'da son 50 yılın en yoğun kar fırtınası: Binlerce kişi mahsur kaldı İspanya'yı üç gündür etkisi altına alan ve 'Filomena' adı verilen kar fırtınası nedeniyle, ülke son 50 yılın en yoğun kar yağışına tanık oldu. Kar fırtınası nedeniyle hayatın durma noktasına geldiği ülkede, 600 yolun ulaşıma kapandığı açıklandı. Tarihindeki en yoğun kar yağışını gören başkent Madrid'de ise Barajas Havalimanı kapatıldı. İspanya'da etkili olan 'Filomena' adı verilen kar fırtınası sebebiyle üç kişi hayatını kaybetmişti.

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Faturalarda indirim yapın

Yaşanan çekişmeden duyduğu rahatsızlığı dile getiren Miçotakis, ülkenin elektrik kurumundan kar fırtınası sırasında 3 gün boyunca elektriksiz kalan haneler için şubat ayındaki faturalarda indirim yapmayı göz önüne almasını istedi. Çekişmenin ana noktasını, sokaklardaki ağaçların budanmasından hangi makamın sorumlu olduğu konusu oluşturuyor. Ayrıca bazı elektrik kablolarının yer altına alınması planlanıyor.

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Miçotakis'i ti'ye aldılar

Yaşanan çekişmeden duyduğu rahatsızlığı dile getiren Miçotakis, ülkenin elektrik kurumundan kar fırtınası sırasında 3 gün boyunca elektriksiz kalan haneler için şubat ayındaki faturalarda indirim yapmayı göz önüne almasını istedi.

Çekişmenin ana noktasını, sokaklardaki ağaçların budanmasından hangi makamın sorumlu olduğu konusu oluşturuyor. Ayrıca bazı elektrik kablolarının yer altına alınması planlanıyor.

Kathimerini, Miçotakis'e tepkileri karikatürize etti. Çizimlerden birinde televizyonda hitap eden Yunan başbakan için "Vatandaşlarım, yaz o kadar da uzak değil." ifadesine yer verildi.

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Bir diğer karikatürde ise "Miçotakis, karın kontrolünü kaybetti." denildi. Son çizimde ağaç ile elektrik direği arasındaki sorumluluk tartışmasına değinildi.

FOTOĞRAF 7 Teksas'ta kar hayatı felç etti ABD'nin Teksas eyaletinde görülen soğuk hava yaşamı felç etti. 4 milyon kişi elektriksiz kaldı. Şimdiye kadar 20'den fazla insan soğuk nedeniyle yaşanan kaza ve yangınlarda öldü. İnsanların yanı sıra barınma merkezlerindeki hayvanlar da öldü. Soğuktan kurtarılıp bir merkeze alınan kaplumbağaların bir kısmının ölüm tehlikesi bulunduğu bildirildi. Petrol üretimi yapılan eyalette dışarıya enerji satışı yasaklandı. Binlerce insan marketlere hücum etti, corona virüsün ilk günlerindeki boş raf manzaraları yeniden oluştu.



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Sadece 453 doz aşı kurtarılabildi

Yunanistan Sağlık Bakanı Vasilis Kikilias, jeneratör yetersizliği nedeniyle aşı merkezlerindeki derin dondurucuların çalışmadığını ve çok sayıda aşının bozulduğunu açıkladı. Birçok bölgede ise hava koşulları nedeniyle insanların aşı merkezlerine ulaşamadığını belirtti.