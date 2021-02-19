Dünya Yunanistan karanlığa gömüldü Halk Miçotakise ateş püskürdü aşılar bozuldu
AVRUPA

Yunanistan karanlığa gömüldü: Halk Miçotakis'e ateş püskürdü aşılar bozuldu

Yunanistan'da günlerdir devam eden kar fırtınası nedeniyle başta başkent Atina olmak üzere binlerce insan elektriksiz kaldı.

Başbakan Miçotakis eleştiri oklarının hedefi oldu. Yunan basını ise konuyu karikatürize ederek manşetlerine taşıdı, muhalefet de sert tepki gösterdi. Atina yönetiminin elektrik kesintileri nedeniyle sert eleştirilerle karşı karşıya kaldığı belirtilirken, kesintiler nedeniyle elektrik şirketlerinin birbirini suçladığı ifade edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yunanistan'da binlerce kişi elektriksiz kaldı.
Yunanistan'da binlerce kişi elektriksiz kaldı.

Yunanistan, günlerdir kar fırtınaları ile mücadele ederken, başkent Atina'da hayat adeta felç oldu. Ülkede kar yağışı nedeniyle ölümler yaşandı. Yunanistan Meteoroloji Dairesi, kar fırtınasının hafta sonuna kadar devam edeceğini açıkladı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Atina’nın birçok bölgesine elektrik verilemedi, 250 bin kişi karanlığa gömüldü.

  • 38 elektrik dağıtım ana şebekesinde sorunlar yaşandığı, Atina’nın değişik bölgelerinde yaklaşık 700 ağacın elektrik dağıtım şebekesi kablolarının üzerine devrildiği kaydedildi.

Yunanistan'da kar fırtınası: 250 bin kişi elektriksiz
DÜNYA
Yunanistan'da kar fırtınası: 250 bin kişi elektriksiz

Kurumlar birbirini suçladı

Yunan basınından Kathimerini gazetesi, Atina yönetiminin elektrik kesintileri nedeniyle sert eleştirilerle karşı karşıya kaldığını, kesintiler sebebiyle kurumların birbirini suçladığını yazdı. Başbakan Kiryakos Miçotakis hükümetinin, "yakında" devlet ve belediye yetkililerinin bakım konularında örtüşen sorumluluklarını açıklığa kavuşturacak bir yasa tasarısı sunacağı belirtildi.

İspanya'da son 50 yılın en yoğun kar fırtınası: Binlerce kişi mahsur kaldı
OYNAT 00:41
İspanya'da son 50 yılın en yoğun kar fırtınası: Binlerce kişi mahsur kaldı
İspanya'yı üç gündür etkisi altına alan ve 'Filomena' adı verilen kar fırtınası nedeniyle, ülke son 50 yılın en yoğun kar yağışına tanık oldu. Kar fırtınası nedeniyle hayatın durma noktasına geldiği ülkede, 600 yolun ulaşıma kapandığı açıklandı. Tarihindeki en yoğun kar yağışını gören başkent Madrid'de ise Barajas Havalimanı kapatıldı. İspanya'da etkili olan 'Filomena' adı verilen kar fırtınası sebebiyle üç kişi hayatını kaybetmişti.


Faturalarda indirim yapın

Yaşanan çekişmeden duyduğu rahatsızlığı dile getiren Miçotakis, ülkenin elektrik kurumundan kar fırtınası sırasında 3 gün boyunca elektriksiz kalan haneler için şubat ayındaki faturalarda indirim yapmayı göz önüne almasını istedi. Çekişmenin ana noktasını, sokaklardaki ağaçların budanmasından hangi makamın sorumlu olduğu konusu oluşturuyor. Ayrıca bazı elektrik kablolarının yer altına alınması planlanıyor.

Texas’ta donmak üzere olan 3 bin 500’den fazla deniz kaplumbağası kurtarıldı
DÜNYA
Texas’ta donmak üzere olan 3 bin 500’den fazla deniz kaplumbağası kurtarıldı

Miçotakis'i ti'ye aldılar

Yaşanan çekişmeden duyduğu rahatsızlığı dile getiren Miçotakis, ülkenin elektrik kurumundan kar fırtınası sırasında 3 gün boyunca elektriksiz kalan haneler için şubat ayındaki faturalarda indirim yapmayı göz önüne almasını istedi.

  • Çekişmenin ana noktasını, sokaklardaki ağaçların budanmasından hangi makamın sorumlu olduğu konusu oluşturuyor. Ayrıca bazı elektrik kablolarının yer altına alınması planlanıyor.

Kathimerini, Miçotakis'e tepkileri karikatürize etti. Çizimlerden birinde televizyonda hitap eden Yunan başbakan için "Vatandaşlarım, yaz o kadar da uzak değil." ifadesine yer verildi.

Bir diğer karikatürde ise "Miçotakis, karın kontrolünü kaybetti." denildi. Son çizimde ağaç ile elektrik direği arasındaki sorumluluk tartışmasına değinildi.

Teksas'ta kar hayatı felç etti
FOTOĞRAF 7
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Teksas'ta kar hayatı felç etti
ABD'nin Teksas eyaletinde görülen soğuk hava yaşamı felç etti. 4 milyon kişi elektriksiz kaldı. Şimdiye kadar 20'den fazla insan soğuk nedeniyle yaşanan kaza ve yangınlarda öldü. İnsanların yanı sıra barınma merkezlerindeki hayvanlar da öldü. Soğuktan kurtarılıp bir merkeze alınan kaplumbağaların bir kısmının ölüm tehlikesi bulunduğu bildirildi. Petrol üretimi yapılan eyalette dışarıya enerji satışı yasaklandı. Binlerce insan marketlere hücum etti, corona virüsün ilk günlerindeki boş raf manzaraları yeniden oluştu.

Sadece 453 doz aşı kurtarılabildi

Yunanistan Sağlık Bakanı Vasilis Kikilias, jeneratör yetersizliği nedeniyle aşı merkezlerindeki derin dondurucuların çalışmadığını ve çok sayıda aşının bozulduğunu açıkladı. Birçok bölgede ise hava koşulları nedeniyle insanların aşı merkezlerine ulaşamadığını belirtti.

  • Bu nedenle, bozulmadan kurtarılabilen aşıların, sırası gelenlere değil, tutuklulara ve sığınmacı kamplarında kalanlara yapıldığını söyledi. Kikilias, yaklaşık 453 doz aşının kurtarıldığını söyledi.

Abone Ol Google News
Ölüm meselesi belli olmaz

'Ölüm meselesi belli olmaz'

Aydınlı çift 40 yıldır birlikte kürek çekiyor.
Son veriler açıklandı

Son veriler açıklandı

İstanbul'un barajlarındaki su oranı yükseliyor.
Kılıçdaroğlu: ‘PKK’ diyerek terör örgütünün reklamını yapmak istemiyoruz

Yıldırım Belediyesi'nden ücretsiz ingilizce eğitimi

Yıldırım Belediyesi'nden ücretsiz ingilizce eğitimi

​Yıldırımlı vatandaşlara A1 seviyesinde İngilizce öğretiyor

​Ne Milli Eğitim Bakanlığını ne de YÖK'ü takıyorlar.

Yerli savaş uçağında kullanılacak
Yurt dışına ihraç ediyor

Yurt dışına ihraç ediyor

​Bankacılığı bırakıp eşiyle balık üreticisi oldu.

​Binlerce aileyi yakından ilgilendiren karar.

​Bu kurallara uyulursa faaliyete başlanabilir.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.