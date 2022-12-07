Dünya Yunanistan karıştı Göstericiler ve polis arasında çatışma yaşandı
AVRUPA

Yunanistan karıştı: Göstericiler ve polis arasında çatışma yaşandı

Yunanistan'ın Selanik kentinde 2008'de polis tarafından vurulan Alexis Grigoropoulos'un ölümünün 14. yıldönümünde düzenlenen protestolar sırasında göstericiler ve polis arasında çatışma yaşandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Yunanistan karıştı: Göstericiler ve polis arasında çatışma yaşandı
Yunanistan

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, 2008'de polis tarafından vurulan 16 yaşındaki Aleksandros Grigoropulos'un 14. ölüm yıl dönümü nedeniyle düzenlenen protestoların ardından, polis ve eylemciler arasında gerilim yaşandı.

Atina'nın merkezinde bir araya gelen binlerce eylemci, polis şiddetini kınayan sloganlar atarak Parlamento binasına doğru yürüdü.

Grubun polise taş ve molotofkokteyli atması üzerine, eylemcilere göz yaşartıcı gazla müdahale edildi.

Selanik'te düzenlenen eylemde de benzer olaylar yaşandı. Kamarada buluşan binlerce eylemci, Selanik sokaklarında polis şiddetini protesto ederken bir grup eylemci, polise molotofkokteyli attı, bazı çöp konteynerlerini ateşe verdi.

Olayın 14.yıldönümünde benzer bir olay yaşandı

Selanik'te dün sabah erken saatlerde "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü, polisin ateş açması sonucu ağır yaralanmıştı.

Başından yaralanan 16 yaşındaki Kostas Frangulis, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Yunanistan Emniyet Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada, polisin genci, satın aldığı benzinin parasını ödemeden ayrıldığı benzinlik çalışanının şikayeti üzerine takibe aldığı belirtilmişti.

Gencin, polis takibinden kurtulmak için tehlikeli şekilde araç kullandığı ve uyarıları dikkate almadığı aktarılan açıklamada, polisin iki el ateş açarak sürücüyü durdurmaya çalıştığı kaydedilmişti.

Yunanistan'da dinleme skandalı AİHM taşınıyor
DÜNYA
Yunanistan'da dinleme skandalı AİHM taşınıyor

Yunan Bakan'dan Türkiye mesajı: Her şeye karşı hazırlıklı olmalıyız
DÜNYA
Yunan Bakan'dan Türkiye mesajı: Her şeye karşı hazırlıklı olmalıyız
Gizemini koruyor

Gizemini koruyor

Mardin'de köylülerin geçim kaynağı oldu.
Türkiyenin en büyüğü

Türkiye'nin en büyüğü

Karadeniz'de bulundu: Herkes görmeye gidecek.
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay: Bugün komisyon 7 bin 585 lira açlık sınırından başlayarak masaya oturacak

Kılıçdaroğlu'nun Meclis'teki iddialarına ve altılı masanın anayasa teklifine sert tepki.

​Türkiye'de en çok satılan otomobiller: Liste tek tek açıklandı.

Şans eseri buldu: Değerine paha biçilemiyor.

​MİT'ten sınır ötesinde nokta operasyon.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.