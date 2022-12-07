Yunanistan karıştı: Göstericiler ve polis arasında çatışma yaşandı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, 2008'de polis tarafından vurulan 16 yaşındaki Aleksandros Grigoropulos'un 14. ölüm yıl dönümü nedeniyle düzenlenen protestoların ardından, polis ve eylemciler arasında gerilim yaşandı.
Atina'nın merkezinde bir araya gelen binlerce eylemci, polis şiddetini kınayan sloganlar atarak Parlamento binasına doğru yürüdü.
Grubun polise taş ve molotofkokteyli atması üzerine, eylemcilere göz yaşartıcı gazla müdahale edildi.
Selanik'te düzenlenen eylemde de benzer olaylar yaşandı. Kamarada buluşan binlerce eylemci, Selanik sokaklarında polis şiddetini protesto ederken bir grup eylemci, polise molotofkokteyli attı, bazı çöp konteynerlerini ateşe verdi.
Olayın 14.yıldönümünde benzer bir olay yaşandı
Selanik'te dün sabah erken saatlerde "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü, polisin ateş açması sonucu ağır yaralanmıştı.
Başından yaralanan 16 yaşındaki Kostas Frangulis, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.
Yunanistan Emniyet Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada, polisin genci, satın aldığı benzinin parasını ödemeden ayrıldığı benzinlik çalışanının şikayeti üzerine takibe aldığı belirtilmişti.
Gencin, polis takibinden kurtulmak için tehlikeli şekilde araç kullandığı ve uyarıları dikkate almadığı aktarılan açıklamada, polisin iki el ateş açarak sürücüyü durdurmaya çalıştığı kaydedilmişti.