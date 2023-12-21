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Dünya

Yunanistan Kızıldeniz'e fırkateyn gönderecek

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, ABD'nin Kızıldeniz'de ticari gemilerin güvenliğini sağlamak için kurulan çok uluslu koalisyona firkateyn göndereceklerini duyurdu.

16:04 - 21/12/2023 الخميس
Güncelleme: 16:05 - 21/12/2023 الخميس
AA
Yunanistan fırkateyni
Yunanistan fırkateyni

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Yunanistan'ın Kızıldeniz'e fırkateyn göndereceğini duyurdu.

Dendias, yaptığı açıklamada, uluslararası toplumun Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nde büyük bir güvenlik sorunuyla karşı karşıya olduğunu belirterek ticari gemilere yönelik saldırıların insan hayatını, uluslararası güvenlik ve istikrarı tehdit ettiğini söyledi.

Dendias, "Başbakan Kiryakos Miçotakis'in emri üzerine, Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstandinos Floros ve Deniz Kuvvetleri Başkanı'ndan, ticari gemileri ve denizcilerin hayatlarını korumak amacıyla Yunan Donanmasına ait bir fırkateynin Refah Muhafızı Operasyonu'na katılmasını istedim" ifadelerini kullandı.

Kızıldeniz'de saldırılar

Yemen'deki Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, 14 Kasım'daki televizyon konuşmasında, Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alabilecekleri tehdidinde bulunmuştu.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri ise 19 Kasım'da X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki olarak İsrail bandıralı her türlü gemiyi hedef alacaklarını duyurmuştu.

Ardından Husiler, Babu'l Mendep Boğazı'nda "Unity Explorer" ve "Number Nine" adlı iki İsrail gemisine İHA ve füze saldırısı düzenlemişti.

İsrailli denizcilik şirketi ZIM de 29 Kasım'da yaptığı açıklamada, Umman Denizi ve Kızıldeniz'deki güvenlik durumunu gerekçe göstererek gemilerinin Mısır'daki Süveyş Kanalı'nı kullanmayacağını belirtmişti.

CENTCOM ise 4 Aralık'ta X sosyal medya platformundan, Kızıldeniz'in güneyindeki uluslararası kara sularında 3 ticari gemiye 4 saldırı düzenlendiğini açıklamıştı.

Kızıldeniz'in güneyinde ABD donanmasına bağlı "USS Carney" destroyerinin ticari gemilerin yardım çağrısına yanıt verdiği aktarılan açıklamada, destroyerin gemilere yardım ederken kendisine doğru ilerleyen 3 İHA'yı düşürdüğü duyurulmuştu.

Son dönemlerde Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.

Mısır'ın Süveyş Kanalı İdaresinden dün yapılan açıklamada, 19 Kasım'dan bu yana 55 geminin rotasının Babu'l Mendep Boğazı yerine Afrika'nın güney ucundaki Ümit Burnu'na yönlendirildiği bildirilmişti.

#Yunanistan
#Fırkateyn
#Nikos Dendias
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