Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Yunanistan koronavirüs nedeniyle askeri tatbikatları erteledi
AVRUPA

Yunanistan koronavirüs nedeniyle askeri tatbikatları erteledi

Yunan Silahlı Kuvvetleri önceden planlanan tüm askeri tatbikatları 11 Mayıs’tan itibaren belirsiz süre için erteledi. Yunanistan Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgınında 2 haftalık sürecin 'kritik bir dönem' olarak değerlendirmişti.

Haber Merkezi AA
Yunanistan'a ait savaş gemisi.
Yunanistan'a ait savaş gemisi.

Yunan basınındaki askeri kaynaklara dayandırılan haberlerde, Yunanistan Genel Kurmay Başkanlığının, Sağlık Bakanlığının, yeni tip koronavirüse (KOVİD-19) karşı mücadelede ileriki 15 günün ülke için "kritik bir dönem olacağı" uyarısını dikkate alarak, orduda salgının yayılması endişesiyle böyle bir karar aldığı ifade edildi.

ÇOK BOYUTLU TATBİKATLAR İPTAL EDİLİYOR

Bu kapsamda, Ege’de, 11-19 Mayıs tarihlerinde geniş bir alanda gerçekleştirilmesi planlanan “Fırtına ‘20”-(Kataigida ’20)” isimli çok boyutlu tatbikatın iptal edildiği belirtildi.

TÜRKİYE NAVTEX YAYIMLAMIŞTI

Yunan ordusundaki vaka sayısının yüzde 0,05 oranında bulunduğu ifade edilen haberlerde, “Fırtına ‘20” tatbikatının gerçekleştirilmesi planlanan bazı deniz alanlarının Türkiye tarafından kısa bir süre önce NAVTEX yayımlanarak askeri tatbikat için kapatıldığı vurgulandı.

Yunanistan vatandaşlarını kurtaran Türkiye'ye teşekkür edemedi!
OYNAT 01:00
Yunanistan vatandaşlarını kurtaran Türkiye'ye teşekkür edemedi!
Koronavirüs salgını ile mücadelede 54 ülkeye yardım eden Türkiye, Yunanistan makamlarının Cibuti'deki 3 vatandaşını tahliye edilmesi için yardım talebine olumlu yanıt verdi. Türk Hava Yolları'na ait tahliye uçağı 3 Yunan vatandaşını İstanbul'a getirdi ve ardından özel araçla Yunanistan'a götürüldü. Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ise 'mükemmel bir koordinasyon sonucu tamamlanan operasyon' olarak bahsettiği sosyal medya paylaşımında Cibuti Dışişleri Bakanlığına teşekkür ederken Türkiye'den söz etmedi.

Abone Ol Google News
Batıya tokat gibi mesaj

Batı'ya tokat gibi mesaj

Örgütlere TIR'lar gönderirken halklarına maske bulamadılar.
Bugün sokaklar büyüklerimizin

Bugün sokaklar büyüklerimizin

Tam 7 haftadır sokağa çıkmaları yasaktı...
İstanbuldasessizlik hakim

İstanbul'da
sessizlik hakim

Kısıtlamanın son gününde sokaklar böyle görüntülendi.
Virüs Beyaz Saray'da

Virüs Beyaz Saray'da

İki kritik isim kendini karantinaya aldı.
Onlar çocuklarına sarılamıyor

Onlar çocuklarına sarılamıyor

​Tüm annelerimizin 'Anneler Günü' kutlu olsun.
Londra-İstanbul<br>kur savaşları

Londra-İstanbul
kur savaşları

​Savaşın üçüncü perdesinde asıl saldırı bağımsızlığımıza.
'Kışın bile<br>böyle yağmadı'

'Kışın bile
böyle yağmadı'

Doğu Anadolu'da mayıs ayında lapa lapa kar yağdı.
Yeni normale<br>yeni kurallar

Yeni normale
yeni kurallar

Hayatımızın her alanında karşımıza çıkacak yeni önlemlerin listesi...
50 günlük<br>hasret bitti

50 günlük
hasret bitti

​​65 yaş üstü vatandaşlar sokağa iniyor, gençler önümüzdeki haftayı bekliyor.
Yok<br>böyle bir ses

Yok
böyle bir ses

​Ramazan davulcusu söylediği ilahilerle kalplere dokundu.
Hadımköy heyecanı

Hadımköy heyecanı

​Sultan yadigarı yakında hizmete giriyor.
AVM ve<br>berberler yarın açık

AVM ve
berberler yarın açık

​Gitmeden önce bu kuralları bilmenizde fayda var.
Fransa<br>Akka'yı unutmuş

Fransa
Akka'yı unutmuş

Osmanlı ordusu karşısında hezimete uğramışlardı.
ABD-Çin<br>gerilimi büyüyor

ABD-Çin
gerilimi büyüyor

​Pekin'in hedefi doları çökertmek.
Dikkat çeken yasak!

Dikkat çeken yasak!

Valilik açıkladı: Maskesiz sokağa çıkılamayacak.
İletişim Başkanı açıkladı

İletişim Başkanı açıkladı

​Koronavirüs için yerli ilaca satış izni çıktı.
Sosyal mesafeli bank

Sosyal mesafeli bank

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'da paylaştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.