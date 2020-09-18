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Dünya Yunanistan, Meriç Nehri sınırına dev haç dikti Türkler bunu her gördüklerinde bizi hatırlayacak
AVRUPA

Yunanistan, Meriç Nehri sınırına dev haç dikti: Türkler bunu her gördüklerinde bizi hatırlayacak

Atina yönetimi, Yunanistan ile Türkiye arasında sınır bölgesi köylerinden biri olan Yeni Bosna’ya (Nea Vissa) dev haç dikerek, yeni bir provakasyona imza attı. Düzenlenen törende papazlar eşliğinde haça dualar okunurken “Türkler bunu her gördüklerinde bizi hatırlayacak” denildi.

Haber Merkezi DHA
Yunanistan Yeni Bosna’ya (Nea Vissa) dev haç dikti.
Yunanistan Yeni Bosna’ya (Nea Vissa) dev haç dikti.

Yunanistan dün Meriç Nehri sınır bölgesinde bir provokasyona daha imza attı.

  • Doğu Akdeniz’de gerilimi tırmandıran Atina yönetimi, Yunanistan ile Türkiye arasında sınır bölgesi köylerinden biri olan Yeni Bosna’da (nea vissa) dev haç dikti.

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Haçın açılışı ise papazların duaları eşliğinde törenle yapıldı. Haç, Türkiye’den görülecek şekilde yerleştirilerek ışıklandırıldı.

Askeri ve bölgedeki yetkililerin de katıldığı törende papazlar eşliğinde haça dualar okundu.

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  • Batı Trakya bölgesindeki Yunan medyası olaya geniş yer verirken, törende kısa konuşma yapan papazlar “Türkler bunu her gördüklerinde bizi hatırlayacak” dedi.

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