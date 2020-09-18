Yunanistan, Meriç Nehri sınırına dev haç dikti: Türkler bunu her gördüklerinde bizi hatırlayacak

Yunanistan dün Meriç Nehri sınır bölgesinde bir provokasyona daha imza attı.
Doğu Akdeniz’de gerilimi tırmandıran Atina yönetimi, Yunanistan ile Türkiye arasında sınır bölgesi köylerinden biri olan Yeni Bosna’da (nea vissa) dev haç dikti.
DÜNYA
Türkiye korkusu: Yunanistan’da askerlik 3 ay uzuyor
TÜRKİYE'DEN GÖRÜNÜYOR Haçın açılışı ise papazların duaları eşliğinde törenle yapıldı. Haç, Türkiye’den görülecek şekilde yerleştirilerek ışıklandırıldı.
Askeri ve bölgedeki yetkililerin de katıldığı törende papazlar eşliğinde haça dualar okundu.
DÜNYA
Lozan masaya sürüldü: Türkiye, Doğu Akdeniz'de provokasyonu alışkanlık haline getiren Yunanistan'a karşı Lozan kartını açtı
"TÜRKLER BUNU HER GÖRDÜKLERİNDE BİZİ HATIRLAYACAK" Batı Trakya bölgesindeki Yunan medyası olaya geniş yer verirken, törende kısa konuşma yapan papazlar “Türkler bunu her gördüklerinde bizi hatırlayacak” dedi.
OYNAT 03:32
Türkiye ile Yunanistan'ı savaşın eşiğine getiren sebepler neler?
Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan askeri gerilimlerin merkezinde Lozan Antlaşması'nın sebep olduğu hukuki boşluklar var. Anlaşmanın imzalandığı 1923 yılında adaların ekonomik bölgesi, kıta sahanlığı ve hava sahası gibi tanımlar olmadığı için Yunanistan bu durumu uzun yıllardır kendi lehinde kullandı. Yeni Şafak Editörü Hasan Hız, Yunanistan ile Türkiye'yi savaşın eşiğine getiren sebepleri anlattı:
OYNAT 02:33
GKRY Cumhurbaşkanı Anastasiadis: Türk müdahalesi Helenizm'in sonu olur
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, Yunanistan'da yayın yapan bir televizyona verdiği demeçte Akdeniz'deki gerginliğe ilişkin ilginç tespitlerde bulundu. 'Türk Ordusu ile askeri rekabete giremeyiz' ifadelerini kullanan Anastasiadis, 'Ada'ya (Kıbrıs'a) Türk müdahalesi olursa bu Helenizmin sonu olur' dedi.
OYNAT 00:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a uyarı: Kalkıp adaların etrafında 'zodiac'larla dolaşıyorlar. Yanlış yollara girmeyin
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Yunanistan ile yaşanan gerilime ilişkin, 'Yeri geldiği zaman 'komşu, komşu, komşu' diyorsun. O zaman komşuluğun hakkını ver. Yanlış yollara girme. Yalnız kalırsın' ifadelerini kullandı.
OYNAT 05:38
Yunan uzmanlar konferanslarında saatlerce Türk donanmasını anlatıyor
Yunan güvenlik uzmanları, katıldıkları programlarda Türk savunma sanayiinin gözbebeği olan yerli ve milli araçları imrenerek anlatıyor. Yunan güvenlik uzmanı, 'Türkler bu sistemleri dışa bağımlılığı bitirmek için kendileri yaptı. Yunanistan'da bu sistemlere karşı bir şeyler üretebilirdi ama henüz bir plan, hatta çizim bile yok.' ifadelerini kullandı.