Yunanistan, Meriç Nehri sınırına dev haç dikti: Türkler bunu her gördüklerinde bizi hatırlayacak

Yunan uzmanlar konferanslarında saatlerce Türk donanmasını anlatıyor

Yunan güvenlik uzmanları, katıldıkları programlarda Türk savunma sanayiinin gözbebeği olan yerli ve milli araçları imrenerek anlatıyor. Yunan güvenlik uzmanı, 'Türkler bu sistemleri dışa bağımlılığı bitirmek için kendileri yaptı. Yunanistan'da bu sistemlere karşı bir şeyler üretebilirdi ama henüz bir plan, hatta çizim bile yok.' ifadelerini kullandı.