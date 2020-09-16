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Dünya Lozan masaya sürüldü Türkiye, Doğu Akdenizde provokasyonu alışkanlık haline getiren Yunanistana karşı Lozan kartını açtı
AVRUPA

​Lozan masaya sürüldü: Türkiye, Doğu Akdeniz'de provokasyonu alışkanlık haline getiren Yunanistan'a karşı Lozan kartını açtı

Lozan masaya sürüldü: Türkiye, Doğu Akdeniz'de provokasyonu alışkanlık haline getiren Yunanistan'a karşı Lozan kartını açtı

Akdeniz ve Ege’de tahrike hız veren Atina’ya karşı ‘Lozan’ kartı açıldı. Türkiye, gayri askeri statüdeki Sakız Adası’nda tatbikat yapacağını ilan eden Yunanistan’ı, Lozan vurgulu Navtex’le uyardı: Sakız Adası’nın 1923 Lozan Barış Anlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsü ihlal edilmiştir…

Talha Menteş Yeni Şafak
Oruç Reis
Oruç Reis

Türkiye, Doğu Akdeniz’de seri provokasyona başlayan Yunanistan’a Lozan Anlaşması uyarısı yaptı. Bir yandan “Türkiye ile diyaloğa hazırız” mesajı verip diğer taraftan Doğu Akdeniz ve Ege’de provokasyona devam eden Yunanistan’dan bir adım daha geldi. Yunanistan, bir Navtex yayınlayarak Lozan Anlaşması gereği ‘gayri askeri statü’de bulunan Sakız Adası civarında askeri tatbikat yapacağını duyurdu. Limnos İstasyonu’ndan yayınlanan Navtex’te tatbikatın 20 Eylül’de yapılacağı ilan edildi.

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TÜRKİYE’DEN KARŞI NAVTEX

Yunanistan’ın ilanına Ankara’dan anında karşılık geldi. İzmir istasyonundan yayınlanan bir Navtex’le Atina’nın ilanının geçersiz olduğu belirtildi. Navtex’te şu ifadeleri yer verildi: “LA08-206/20 numaralı Navtex mesajı ile Sakız Adası’nın 1923 Lozan Barış Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsü ihlal edilmiştir.” 24 Temmuz 1923’te imzalanan Lozan Anlaşması’na göre Sakız Adası ‘gayri askeri’ statüde. Anlaşmaya göre adada askeri unsur bulundurulamayacağı gibi, askeri tatbikat da yapılamaz.

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BU VURGU İLK KEZ YAPILDI

Bölge haritası
  • Uzmanlara göre Türkiye yayınladığı Navtex’te ilk kez ‘Lozan’ vurgusu yaparak önümüzdeki dönemde izleyeceği yol haritasının sinyalini verdi. Emekli Tümamiral Deniz Kutluk, “Sakız adasındaki silahlandırılmaya itiraz eden bir Navtex. Bu yeni bir adım. Eskiden Kıbrıs için yapılıyordu. Adalar için ilk defa yapılıyor gördüğüm kadarıyla” dedi. Kutluk, Dışişleri Bakanlığı’nın Atina’ya vereceği bir nota ile tepkinin perçinlenebileceğini ifade etti.

Doğu Akdeniz'in tehlikeli adası Meis: Türkiye ve Yunanistan'ın tezleri ne?
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Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan'ın enerji rekabeti, NAVTEX savaşı ve kıta sahanlığı geriliminin merkezinde Meis Adası var. Yunanistan ve Türkiye'yi çatışmanın eşiğine getiren bu adanın statüsüne ilişkin hangi ülke, neyi savunuyor? Çatışma Hattı'nın perde arkasına gelin birlikte bakalım..


SIRADA NOTA VAR

Marmara Üniversitesi Uluslararası Hukuk Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selami Kuran da, Lozan vurgusunun, önümüzdeki dönemde Türkiye’nin hukuki ve diplomatik anlamda atacağı adımların habercisi olduğunu söyledi. Kuran şunları kaydetti: “Türkiye sahada gücünü devam ettirecek. Ama hukuki platformlarda bu meseleler ciddi bir şekilde gündeme getirilecek. Navtex’in ardından nota verilecek. Adaların eski durumuna dönmesi talep edilecek. O olmadığı Türkiye BM’ye müracat ederek silahlandırılan adalarda durum tespiti yapılmasını talep edebilir.”

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Yavuz için yeni Navtex

  • Akdeniz’de faaliyetlerini yürüten Yavuz Sondaj Gemisi’nin görev süresi 12 Ekim’e kadar uzatıldı. Kıbrıs açıklarında çalışmalarına devam eden Yavuz Sondaj Gemisi için yeni bir Navtex yayınlandı. Duyuruda Yavuz’un bölgedeki çalışmasının 12 Ekim’e kadar uzatıldığı belirtildi. Ayrıca 17 Eylül’de de atış eğitimi yapılacağı aktarıldı. Arama faaliyetlerine Ertuğrul Bey, Osman Bey ve Orhan Bey gemilerinin de eşlik ettiği ifade edildi. Yavuz sondaj gemisi faaliyetlerini Selçuklu-1 kuyusunda sürdürüyor.

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