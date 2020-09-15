Fransız L'Opinion gazetesi : Doğu Akdeniz'de tansiyon düşürülmeli, Macron hata yapıyor

Fransız L'Opinion gazetesi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u eleştirdi. Doğu Akdeniz konusunda Yunanistan'ın peşinden gitmesini eleştiren gazete, Fransa'nın bölgede tansiyonu düşürmesi gerektiğini yazdı.

FRANSA YUNANİSTAN'IN PEŞİNDEN GİDİYOR

L'Opinion gazetesinin haberinde, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin, "Böyle bir durum karşısında tek sorumlu davranış tansiyonun yükselmesini önlemek için her şeyi yapmak ve aktörlerin müzakere masasına oturmasını sağlamak. Ancak maalesef Fransa bu yolu seçmedi. Fransa ihtilaftaki taraflardan biri olan Yunanistan'ın yanında yer aldı." ifadelerini kullanıldı.

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TANSİYON DÜŞÜRÜLMELİ

Gazetenin haberinde, Yunanistan ile Türkiye'nin arasında yaşanan gerilimin yeni olmadığı da belirtilerek, "Doğu Akdeniz'de tansiyonun düşürülmesine yönelik adımların atılması gerektiği ve Avrupa Birliği (AB) üyesi birçok ülkenin ve NATO'nun isteğinin bu yönde olduğu" kaydedildi.

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MACRON SAKİNLEŞMELİ

Haberde, "Fransa'nın Yunanistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin peşinden gitmemesi gerektiği" aktarılarak, "Emmanuel Macron için meşru şekilde Yunanistan'ı güvence altına aldıktan sonra, (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan ile oyunu sakinleştirmenin zamanı geldi." değerlendirmesine yer verildi.