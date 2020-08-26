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Dünya Yunanistan Parlamentosundaki Mısır ve İtalya ile deniz anlaşmaları oylaması ertelendi
AVRUPA

Yunanistan Parlamentosundaki Mısır ve İtalya ile deniz anlaşmaları oylaması ertelendi

Yunanistan Parlamentosundaki Mısır ve İtalya ile deniz anlaşmaları oylaması ertelendi

Yunanistan Parlamentosunda Mısır ve İtalya ile yapılan deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşmaları için yapılacak oylamanın yarına ertelendiği belirtildi. Oylama, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yarın gruplar halinde yapılacak. Türk Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan ile Mısır arasındaki MEB anlaşmasına ilişkin, "İmzalandığı açıklanan sözde deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması, Türkiye için yok hükmündedir. Bu anlayışımız, sahada ve masada ortaya konacaktır" açıklamasında bulunmuştu.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Yunanistan Parlamentosundan yapılan açıklamada, iki ülkeyle imzalanan Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşmaları için bugün yapılması planlanan oylamanın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ertelenmesine karar verildiği belirtildi.

Oylamanın, yarın yerel saatle 15.00-20.00'de 60'ar milletvekilinden oluşan gruplar halinde yapılacağı belirtildi.

Atina yönetimi, 9 Haziran'da İtalya, 7 Ağustos'ta ise Mısır ile MEB anlaşmaları yapmıştı.

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"Bizim için yok hükmünde"

Türk Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan ile Mısır arasındaki MEB anlaşmasına ilişkin, "İmzalandığı açıklanan sözde deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması, Türkiye için yok hükmündedir. Bu anlayışımız, sahada ve masada ortaya konacaktır" açıklamasında bulunmuştu.

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Kahire ile Atina yönetimleri arasında imzalanan sözde anlaşma, 18 Ağustos'ta Mısır Meclis Anayasa ve Yasama Komisyonu tarafından onaylanmıştı.

Bu anlaşmalar, geçen hafta oylama öncesi komisyonların incelemesi için Yunan Parlamentosuna sunulmuştu.

İktidar salt çoğunluğa sahip

  • 300 sandalyeli Yunan parlamentosunda iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi, 158 milletvekiliyle salt çoğunluğu elinde bulunduruyor. Ana muhalefet partisi Syriza'nın 86, Değişim Hareketi Partisinin 22, Yunanistan Komünist Partisinin 15, Yunan Çözümü Partisinin 10 ve son olarak Mera25 Partisinin 9 sandalyesi bulunuyor.

Muhalefet partilerinin Mısır ile yapılan MEB anlaşmalarına "çekimser" veya "hayır" oyu kullanması bekleniyor ancak salt çoğunluğu elinde bulunduran iktidar partisinin oylarıyla bu anlaşmanın Parlamentodan geçmesi bekleniyor.

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