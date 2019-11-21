Yunanistan sığınmacıları  9 ay sınırda bekletiyor

Avrupa'da yaşam hayali kuran mültecilerin ilk duraklarından Yunan adalarında sığınmacılar içler acısı bir muameleyle karşılaşıyor. Yunanistan'da bir sığınmacının başvurusunun yetkililer tarafından incelenmesi için ortalama 218 gün beklemesi gerekiyor.

Kasım ayının başında meclis tarafından onaylanan yeni iltica yasası ile bu sürecin dokuz aydan 6 aya indirilmesi hedefleniyor. Fakat aynı zamanda söz konusu yasa, AB-Türkiye Mülteci Mutabakatı çerçevesinde sığınmacıların Türkiye'ye gönderilme uygulamasını da hızlandırmayı amaçlıyor.

Midilli Adası'ndaki Moria kampına 2 ay önce gelen Afganistanlı 23 yaşındaki Halili "Almanya'ya gitmek istiyorum ama burada sıkışıp kaldım, burası bir hapishane gibi, ve birçok insanın psikiyatrik sorunları var" ifadelerini kullanıyor.

2015'te açılan Moria Kampı'nda 3 bin 100 kişilik konaklama alanında 7 bin 500'ün üzerinde göçmen kalıyor. Bu sayının üçte birini çocuklar oluşturuyor.