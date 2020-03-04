Dünya Çocukları bile dövüyorlar
AVRUPA

Yunanistan sınırındaki Suriyeli mültecilere sert müdahalelerde bulunuyor

Çocukları bile dövüyorlar

Yunanistan polisi mültecilere karşı barbarlıkta sınır tanımıyor. İki göçmeni öldüren askerler kadın-çocuk demeden herkese ateş açıyor. Sınırı geçmeyi başaranların ise pasaport, para ve telefonlarına el koyuluyor, dövülüp Türkiye tarafına atılıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Küçük Çocuk Yunan polisi tarafından darp edildi.
Küçük Çocuk Yunan polisi tarafından darp edildi.

Edirne’den Yunanistan’a geçen bir grup göçmen, Yunanistan polisi tarafından paraları ve değerli eşyaları ile kıyafetleri alındıktan sonra dövülüp, Türkiye’ye geri gönderildi. Göçmenlerin, Edirne’den Yunanistan’a geçme mücadelesi devam ederken, Meriç Nehri üzerinden geçiş yaptıktan sonra Yunan polisi tarafından yakalananlar, Türkiye’ye geri gönderiliyor.

Yunanlar yerde darp ettikleri göçmen çocuğu daha sonra gözaltına aldı.

ÇIPLAK HALDE GÖNDERDİLER

Yunan polisinin üzerlerindeki paralar ile değerli eşyaları alıp, kıyafetlerini çıkardıktan sonra kendilerini dövüp, zorla bindirdikleri bot ile Türkiye tarafına ittiğini anlatan Muhammed Elhadar, “Ben, ailem ve arkadaşlarımla birlikte dün karşıya geçmeyi başardım. Yunan polisi bizi yakaladı. Bizi alıp bir yere götürdüler. Meriç Nehri kıyısına getirip üzerimizdeki para, telefon ve değerli eşyalarımızı aldılar. Ellerindeki sopalarla döverek, Türkiye tarafına ittiler” dedi.

KADIN, ÇOCUK DİNLEMEDEN DÖVÜYORLAR

Yunan askerlerin müdahalesi sonucu çocuklar yüzlerinden yaralandı.

Üzerindeki kıyafetler ile değerli eşyaları alınan Afgan Ali Haskani de, “Yunan polisi bize çok kötü davrandı. Sopayla her yerimize vurdu. Kadın, çocuk dinlemeden dövüyorlar. Üzerimizdeki kıyafetleri soyarak bizi zorla gönderdiler” diye konuştu.

Yunan gazeteciye sığınmacıdan tokat gibi cevap
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Yunan gazeteciye sığınmacıdan tokat gibi cevap
Edirne Pazarkule Sınır Kapısı'nda haber nöbeti tutan gazetecileri provoke etmek isteyen İngiliz gazeteci Skyti muhabirine, 'tokat' gibi cevap mülteci gençten geldi. İngiliz gazeteci Skytv muhabiri, 'Türkiye bu insanları zorla, otobüslerle, istemedikleri halde sınır kapılarına getirdi' diyerek Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Kamu Denetçisi Şeref Malkoç'u, provoke etmeye çalıştı. Malkoç'un açıklamasının ardından Türk gazeteciler ile tartışmaya devam İngiliz gazeteci, iddiasını sürdürünce, Türk gazeteciler bir mülteciyi tesadüfen yoldan çevirerek, 'Seni buraya zorla mı getirdiler?' diye sorunca, Afgan genç, 'Hayır ben kendi paramla taksi tutarak geldim' dedi.

BİBERONA BİLE EL KOYDULAR

  • Edirne üzerinden geçtikleri Yunanistan’da yakalanan 5 çocuklu Suriyeli Naif ailesi, Yunan askerlerinin kendilerine şiddet uygulayıp, paralarını ve kıyafetlerini aldığını söyledi. Yusuf Naif, Yunan askerlerinin, çocukların biberonlarını aldığını belirterek, “8 aylık hamile kadını bile dövdüler. Kızımızı ve beni dövdüler. ‘Seni Avrupa’ya götüreceğiz’ diye bizi ışıksız, karanlık yere bıraktılar” dedi.

BOTLARA ATEŞ AÇILIYOR

Naif, “Paralarımızı, telefonlarımızı, ayakkabılarımızı ve her şeyimizi aldılar. Büyük bir çukura gönderdiler bizi. Kadınları dövüyorlar. 8 aylık hamile kadını bile dövdüler. Bizim kızımızı ve beni de dövdüler. Türk askerleri geldi. Bize yardıma koştular. Bize yatak verdiler, battaniye verdiler. Pasaportlarımızın hepsini sobada yaktılar. Türk askeri bize kıyafet verdi” dedi. Bu arada Yunan askerleri Ege’de mültecileri taşıyan botlara ateş açmaya devam ediyor.

9 yaşındaki çocuğu sopayla darp ettiler

9 yaşındaki Sedil Alahmad hastaneye kaldırıldı.

Avrupa'ya geçmek için lastik botla açıldıkları Ege Denizi'nde Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca uzaklaştırılmak istenirken sopayla darbedilen baba ve kızı, yaşadıkları korku dolu anları unutamıyor. Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılan ve tedavileri yapılan Suriyeli Hasan Alahmad, "Bizi öldürmek istediler. Ateş etmeye başladılar. Daha sonra kadınlar ve çocukların ağladığını görmelerine rağmen kötü muamele yaptılar. Botumuzu ters döndürmeye çalıştılar. Boyun kısmıma vurdular. Kızım beni kurtarmak isteyince ona da vurdular. Kızıma vurduklarını görünce kendimi çok kötü hissettim" dedi.

Midilli Adası'nda Yunan halkı mültecilerin kıyıya çıkmasını engelledi
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Midilli Adası'nda Yunan halkı mültecilerin kıyıya çıkmasını engelledi
Yunanistan'da yerel halk Midilli Adası'na gelen mültecilerin kıyıya çıkmasını engelledi. Yerel halk göçmenlerin yardım çığlıklarını duymasına rağmen kayıtsız kaldı.

TÜRKİYE BİZE SAHİP ÇIKTI

Ailesiyle huzurlu bir yaşam aradıklarını, çocukluğunu yaşamak istediğini vurgulayan Alahmad, Yunan güvenlik güçlerinin kendilerine hiç merhamet göstermediğini söyledi. Sedil Alahmad şunları söyledi: “Sopayla vurduklarında canım çok acıdı ama biz tekrar denemeye devam edeceğiz. Türkiye'de beni tedavi ettiler, yemek getirdiler, çocuklara da süt verdiler. Türkiye'ye bize sahip çıktığı için teşekkür ediyorum."

BİR DAMLA SU BİLE VERMEDİLER

13 yaşındaki Aliye Tajik de, tüm eşyaları alınıp hapishaneye atıldıklarını ve bir damla su bile vermediklerini söyledi. Aliye Tajik yaptığı konuşmasında, “Bizi arabaya soktular. Arabaya koyduktan sonra çantamızı her şeyimizi aldılar. Biz verecekler zannettik. Bizi uzaklara götürdüler. Kalemimi de vermediler. Ben İngilizce söylemeye çalıştım ama yine vermediler. 2-3 saat boyunca hapishanede kaldık. Her yer pislik içerisinde kalemimi dahi vermediler. O derece benciller” dedi.

130 bini sınırı geçti

Edirne sınır kapısı

  • İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün saat 09.15 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısının 130 bin 469 olduğunu bildirdi. Bakan Soylu, Twitter hesabından, Türkiye'den ayrılan göçmen sayılarına ilişkin, "Saat 09.15 itibarıyla Türkiye toprakla- rından ayrılıp Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısı 130 bin 469" bilgisini paylaştı.

Yunan askerleri sınırı geçen mültecilere ateş açtı
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Yunan askerleri sınırı geçen mültecilere ateş açtı
Yüzbinlerce mülteci Avrupa'ya geçmek için yollara düştü. Yunan polisi Meriç nehrini geçerek Yunanistan'a ulaşmak isteyen mültecilere ateş açtı.

AB sözünü tutmadı

Türkiye ile 18 Mart 2016'da imzalanan göçmen mutabakatının üzerinden yaklaşık 4 yıl geçmesine rağmen AB, verdiği sözleri yerine getirmedi. Mutabakat kapsamında AB, Türkiye’ye Haziran 2016 sonuna kadar vize serbestisi tanıyacağını vaadetse de üzerine düşeni yapmadı. AB’den Suriye'deki sığınmacılar için kullanılmak üzere aktarılması beklenen 6 milyar avronun 3 milyarı bile Türkiye'ye ulaşmadı. Türkiye ile üyelik müzakerelerinde 30 Haziran 2016’dan bu yana yeni fasıl açılmadı. Gümrük Birliği’nin güncellenmesi konusunda Brüksel istekli gözükmüyor. AB, 3,5 milyon Suriyeliye ev sahipliği yapan Türkiye'den sığınmacı alınmasını öngören Gönüllü İnsani Yeniden Yerleştirme Programı'nı hayata geçirmedi.AB, mutabakatta, “Diğer fasılların açılmasına yönelik hazırlık çalışmaları, mevcut kurallar çerçevesinde üye devletlerin tutumlarına halel getirmeksizin hız kazandırılmış şekilde devam edecektir” taahhüdünde bulundu. Gümrük Birliği’nin güncellenmesine ilişkin resmi müzakerelerin AB Komisyonu’nun Konsey’den yetki almasının ardından başlaması bekleniyordu ancak Brüksel bu konuda istekli gözükmüyor.

YÜZDE 97 CİVARINDA AZALDI

Mutabakatın ardından Ege Denizi'nde düzensiz göç büyük ölçüde kontrol altında tutulurken ölümler de önemli oranda azalmıştı. Ege'den göçmen geçişlerinde yaklaşık yüzde 97 düşüş yaşanırken, Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, Avrupa'ya göçmen akınının zirve yaptığı 2015'te Ege adaları üzerinden 856 bin kişi geçiş yaparken, bu sayı 2018'de 32 bin 494 olmuştu.

Edirne’ye akın sürüyor

Göçmenlerin sınıra akını devam ediyor.

Yunanistan sınır kapılarını kapatmasına karşın göçmenler, engelleri aşarak bu ülkeye geçişlerini sürdürüyor. Türkiye’nin çeşitli illerinden Avrupa’ya gitmek için yola çıkan göçmenlerin, Edirne’ye gelişleri sürüyor. İstanbul’dan taksi, otobüs ve trenlerle Edirne’ye gelen göçmenlerin sayısı her geçen saat artıyor. Pazarkule Sınır Kapısı’nı kapatmasının ardından en büyük yoğunluk sınır kapısının çevresinde yaşanıyor. Yunanistan’ın sert müdahalede bulunup, dağıtmaya çalıştığı göçmenler, engellemelere rağmen geçişerini sürdürüyor.

Türkiye ile anlaşma uzatılsın

  • Avusturya'dan "Türkiye ile anlaşma uzatılsın" çağrısı geldi. Avusturya Başbakan Yardımcısı Kogler, "Uzun ve orta vadede AB olarak sorumluluk üstlenerek Türkiye’deki mültecilere yardım yapılması için mülteci anlaşmasının güvence altına alınıp uzatılması sağlanmalı.(Yunanistan sınırındaki durum iyileştirilemezse) kadın ve çocukların (Avusturya’ya) alınmasından yanayız” dedi. Kogler, "Şu an 3,5 milyonun üzerinde mülteci var. Kötü bir senaryoda bu sayının artması söz konusu” dedi.

Tampon bölgedeki göçmenlere Yunan polisinden gaz bombalı müdahale
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Tampon bölgedeki göçmenlere Yunan polisinden gaz bombalı müdahale
Mültecilerin umut yolculuğu ikinci günde de devam ediyor. Pazarkule-Kastanies sınır kapısında bulunan mültecilere gazlı müdahalesini sürdüren Yunanistan, tampon bölgede jiletli tellerle barikat kurarak, bölgeye çok sayıda Yunan polisi sevk etti.


Türkiye vuruyor İran milis taşıyor

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Çocukları bile dövüyorlar

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Yunan polisler bebeklerin biberonlarını dahi topluyor.
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