Yunanistan TRT Afrika'dan rahatsız oldu: Türkiye sesini daha güçlü duyuracak

"Ankara kendi sınırları dışındaki alanlara yayılıyor" ifadeleri yer alan haberde Türkiye'nin daha fazla insana ulaşmak için TRT Afrika'yı faaliyete geçirdiği yorumuna yer verildi.

Haberde Türkiye'nin Afrika'daki etkinliğine karşı Yunanistan'ın yeterli olup olmadığı irdelendi. Türkiye güçlü müttefikler kazanırken Yunanistan'ın etkili bir Afrika politikasının olmadığının altı çizildi.