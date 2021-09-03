​Yunanistan Türk azınlık müftüsünü yargılayacak.

Azınlık Türklere karşı baskı politikasını sürdüren Yunanistan'dan yeni bir adım daha geldi.

Yunanistan son olarak, Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif'i, Gümülcine'de düzenlenen toplu sünnet törenine katılmasını gerekçe gösterip “makam gaspı” ile suçlayarak Selanik'te yargılamaya karar verdi.

7 EKİM'DE GÖRÜLECEK

Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif'e 2017 yılında Türklerin yoğun olarak yaşadığı Gümülcine’nin Alankuyu mahallesinde davet edildiği toplu sünnet törenine katıldığı için "makam gaspı" suçlaması ile dava açılmıştı. Müftü İbrahim Şerif'e açılan dava, 7 Ekim 2021 tarihinde Selanik Tek Hakimli Bidayet Mahkemesi’nde görülecek.

Beş yıl önce Alankuyu'lu kardeşlerimizin tertip ettiği toplu sünnet Mevlid'ine katılmamız makam gaspı kabul edilerek ,mahkeme olmak üzere 7-10 -2021 tarihinde Selanik Bidayet mahkemesine davet edildik.Allah yardımcımız olsun. pic.twitter.com/BFjVPzYcJF REKLAM September 2, 2021

TWİTTER'DAN PAYLAŞTI

İbrahim Şerif kararı twitter hesabından duyurdu. Şerif "Beş yıl önce Alankuyu'lu kardeşlerimizin tertip ettiği toplu sünnet Mevlid'ine katılmamız makam gaspı kabul edilerek ,mahkeme olmak üzere 7-10 -2021 tarihinde Selanik Bidayet mahkemesine davet edildik. Allah yardımcımız olsun." ifadelerine yer verdi.