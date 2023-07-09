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Dünya

Yunanistan Türk donanmasının kabiliyetlerine yetişebilmek için envanterini genişletiyor

Yunanistan'ın Türk donanmasının artan kabiliyetlerine yetişebilmek amacıyla envanterini genişlettiği bildirildi.

14:44 . 9/07/2023 Pazar
AA
TCG Pirireis

TCG Pirireis

Yunanistan'da ağırlıklı olarak askeri konulara yer veren haber sitelerinde Yunan donanmasının Türk donanması karşısında zayıf kaldığı ifade edildi.

Haberlerde Yunan donanmasının, Türk donanmasının sahip olduğu modern torpidolara benzer torpidolar tedarik etmek için ancak 31 Mart 2022'de Alman firmasıyla yaklaşık 112 milyon avroluk sözleşme imzaladığı kaydedildi.

Sınıfının ilk gemisi olan (S-330) TCG Pirireis denizaltısının yakın zamanda Türk donanmasına katılacağı belirtilerek, sözleşme kapsamında "DM2A4" olarak da bilinen 44 adet "SeaHake mod 4" ağır sınıf torpido tedarik edecek. Yunan donanmasına 8 torpidodan oluşan ilk parti teslimatın Aralık 2023'te gerçekleştirileceği ve teslimatın 2025 sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiği bildirildi.



#TCG PİRİREİS
#Tip 214 Papanikolis
#Yunanistan
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