Yunanistan Türk donanmasının kabiliyetlerine yetişebilmek için envanterini genişletiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gümüşhane'de Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Bak Yunanistan'da Çipras seçimi kaybetti, bıraktı. Bu kadar bu konuda hassas sende bu yok. CHP'nin seçmeninin verdiği oylara da bunlar kondular. Partisinin dolandırılmasına aracılık eden hesap uzmanına ne oluyor? Birkaç hafta önce 39 vekili altın tepsiyle sunan zatın yaşadıklarından ders çıkarmadan 16'lı masa kurmaktan bahsediyor. Zaten CHP genel başkanı ittifak politikasıyla maharetini açıkça gösterdi. Siyasi parti kurmayı uyanıkların gözünde yatırım aracı olarak görüyor." dedi.