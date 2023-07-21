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Dünya

Yunanistan utanç duvarını uzatıyor: 35 kilometrelik çelik çit yapacaklar

Yunanistan yasa dışı geçişleri önlemek için Meriç Nehrine çelik çit yapma kararı almıştı. Meriç Nehri kıyısında çalışmalara başlayan Yunanistan, Türkiye sınırı yakınlarında bulunan Dimetoka ve Sofulu kasabaları arasına 35 kilometrelik, 5 metre yüksekliğinde ilave çelik çit yapacak.

17:14 . 21/07/2023 Cuma
AA
35 kilometrelik ilave çit yapılacak.

35 kilometrelik ilave çit yapılacak.

Yunanistan'ın, yasa dışı geçişleri önlemek amacıyla Meriç Nehri kıyısına 35 kilometrelik ilave çelik çit yapımına başladığı bildirildi.


Yunan basınında yer alan haberlere göre, iki şirketle imzalanan sözleşme kapsamında, Meriç Nehri kıyısına çelik çit yapımına başlandı.


Türkiye sınırı yakınlarında bulunan Dimetoka ve Sofulu kasabaları arasına 35 kilometrelik, 5 metre yüksekliğinde ilave çelik çit yapılacak.


Yeni çitle birlikte inşa edilecek ek yapıların ve onarım çalışmalarının toplam maliyetinin yaklaşık 100 milyon avroyu bulacağı duyuruldu.


Yunanistan tarafında biri 12,5 kilometre, diğeri 26,5 kilometre olmak üzere toplam 39 kilometrelik iki çelik çit bulunuyor.


#Yunanistan
#Meriç Nehri
#Türkiye
#Sınır
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