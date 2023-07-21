Yunanistan utanç duvarını uzatıyor: 35 kilometrelik çelik çit yapacaklar

Yunan basınında yer alan haberlere göre, iki şirketle imzalanan sözleşme kapsamında, Meriç Nehri kıyısına çelik çit yapımına başlandı.

Yeni çitle birlikte inşa edilecek ek yapıların ve onarım çalışmalarının toplam maliyetinin yaklaşık 100 milyon avroyu bulacağı duyuruldu.

Yunanistan tarafında biri 12,5 kilometre, diğeri 26,5 kilometre olmak üzere toplam 39 kilometrelik iki çelik çit bulunuyor.