Yunanistan ve Fransa arasında savunma anlaşması

Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron Paris'te bir araya geldi.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis Fransa'nın başkenti Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

SAVUNMA PAKTI

Görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenleyen ikili, bir savunma anlaşması imzaladıklarını açıkladı.

NELER SATILDI?

Varılan anlaşma kapsamında, Yunanistan, fazladan bir tane satın alma opsiyonlu üç yeni Belharra fırkateyni ve 6 adet Rafale savaş uçağı alacak.

YUNANİSTAN'A KORUMA

Düzenlenen toplantıda konuşan Macron, "Yunanistan’a saldırılması durumunda Yunanistan’ı korumak için mutlaka iş birliği yapmalıyız" dedi.

"ENGEL OLAMAYACAK"

Fransa'nın ABD, Avustralya ve Britanya ile ilişkilerinin gerilmesine neden olan AUKUS anlaşmasına da değinen Macron, "Asya Pasifik stratejimize engel olmayacak" şeklinde konuştu.

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