Yunanistan ve Güney Kıbrıs Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'e inmesiyle tutuştu: Fransız savaş uçakları Akdeniz semalarında görüldü

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile yapılan askeri anlaşmanın ardından Rum Kesimi'ndeki Andreas Papandreou hava üssüne inen iki Fransız savaş uçağı dün akşamüzeri Akdeniz'de uçuş gerçekleştirdi.
- 'Rafale' tipi iki savaş uçağına, Fransa Hava Kuvvetleri'ne ait bir nakliye uçağı da eşlik etti. Fransız savaş uçaklarının gerektiği zaman Güney Kıbrıs'a konuşlanacağı ve bölgedeki Fransız gemilere destek sağlayacağı belirtildi. Fransız savaş uçaklarının bugün Güney Kıbrıs'tan ayrılacağı ifade edildi.
İSRAİL DE GÜNEY KIBRIS'TA
Fransız savaş uçaklarının bölgede uçuş gerçekleştirdiği bir dönemde; İsrail'e ait 4 savaş helikopteri de Güney Kıbrıs'a geldi. Güney Kıbrıs'ta Rum Ordusu ile tatbikatlar yapan helikopterler, akşamüzeri ülkeden ayrıldı.