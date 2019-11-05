Dünya Yunanistanda 2 bin sığınmacı çocuk kayıp
AVRUPA

Yunanistan'da 2 bin sığınmacı çocuk kayıp

Yunanistan genelinde refakatsiz çocuk sığınmacı sayısının 4 bin 779'a ulaştığı, bunlardan yaklaşık 2 binin kayıp olduğu bildirildi. Mihailidou, Almanya ve Sırbistan da dahil olmak üzere birçok ülkenin büyükelçileriyle görüşmeler yapıldığını, refakatsiz çocuk sığınmacıların bu ülkelerden bazılarına transfer edilme ihtimali olduğunun altını çizdi.

Haber Merkezi AA
Avrupa'ya geçen sığınmacılar. (Arşiv)
Avrupa'ya geçen sığınmacılar. (Arşiv)

Yunanistan Çalışma Bakan Yardımcısı Domna Mihailidou, düzenlediği basın toplantısında, ülkede 4 bin 779 refakatsiz çocuk sığınmacı bulunduğunu söyledi.

Söz konusu çocuklardan yaklaşık 2 bininin çeşitli sebeplerden dolayı kaldıkları yerlerden kaçtığını belirten Mihailidou, onların nerede ve hangi koşullar altında hayatlarını devam ettirdiklerinin bilinmediğini, bu çocukların bulunmaları için Yunan polisi tarafından arama çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.

Ülke genelinde refakatsiz çocuk sığınmacıların yüzde 43'ünün Afganistan, yüzde 25'inin Pakistan ve yüzde 9'unun Suriye uyruklu olduğuna dikkati çeken Mihailidou, ayrıca, yüzde 93,8'inin erkek, yüzde 6,2'sinin kız ve yüzde 7'sinin 14 yaşından küçük olduğunu belirtti.

Yunan askerleri göçmenleri dövüp Türkiye'ye gönderiyor
DÜNYA
Yunan askerleri göçmenleri dövüp Türkiye'ye gönderiyor

Mihailidou, Almanya ve Sırbistan da dahil olmak üzere birçok ülkenin büyükelçileriyle görüşmeler yapıldığını, refakatsiz çocuk sığınmacıların bu ülkelerden bazılarına transfer edilme ihtimali olduğunun altını çizdi.

Söz konusu çocukların barınma problemini çözmek için çeşitli faaliyetler üzerinde çalıştıklarını anlatan Mihailidou, Avrupa Komisyonu'na bu çocuklardan bazılarının kaldığı otellerin finansmanını sürdürme talebinde bulunulduğunu aktardı.

Mihailidou, ülkedeki refakatsiz çocuk sığınmacı sayısında yıl sonuna kadar artış yaşanacağı değerlendirmesinde bulundu.

İHAlar olmasaydı bugün eyvah derdik

İHA'lar olmasaydı
bugün eyvah derdik

​İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TVNET canlı yayınında.
Başkanlar PFDKda

Başkanlar PFDK'da

Olaylı haftanın ardından PFDK'ya sevk edildiler.
ABDden Çine Uygur tepkisi

ABD'den Çin'e Uygur tepkisi

Sincan Uygur Özerk Bölgesi ile ilgili yazılı açıklama dikkat çekti.
2 bin sığınmacı çocuk kayıp

2 bin sığınmacı çocuk kayıp

​Yunan yetkilinin açıkladığı rakamlar dehşet verici.
Dünya ayağa kalksa <br>umurumuzda olmaz

Dünya ayağa kalksa
umurumuzda olmaz

​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Kıbrıs açıklaması.
Havada asılı bir şehir

Havada asılı bir şehir

​Yunanistan'ın masalsı bir bölgesi Meteora.
Kızı göstericilere destek verdi

Kızı göstericilere destek verdi

Lübnan olayları Cumhurbaşkanı Avn'ın ailesinde çatlağa yol açtı.
Tel Abyad'da bulundu

Tel Abyad'da bulundu

​SAS timleri tek tek tespit ederek imha etti.

Pençe-3'te<br>PKK'ya darbe

Pençe-3'te
PKK'ya darbe

Haftanin'e düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Netanyahu'nun başını ağrıtacak

Netanyahu'nun başını ağrıtacak

İsrail Başsavcısının elinde 3 ayrı dosya bulunuyor.
Cezası belli oldu

Cezası belli oldu

Tuzla'da erik çekirdeği atan çocuğu dövmüştü.
Arınç'a sert tepki

Arınç'a sert tepki

'KHK faciadır' ifadesi hadsizlik.
Güvenli bölgede hala teröristler var

Güvenli bölgede hala teröristler var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu.
Magandaların<br> talebi reddedildi

Magandaların
talebi reddedildi

​Pendik'te hamile kadının aracına saldırmışlardı.
Kulüpler Birliği'nde <br>yeni dönem

Kulüpler Birliği'nde
yeni dönem

Vakfın 10. başkanı Mehmet Sepil oldu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.