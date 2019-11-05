Yunanistan'da 2 bin sığınmacı çocuk kayıp

Yunanistan Çalışma Bakan Yardımcısı Domna Mihailidou, düzenlediği basın toplantısında, ülkede 4 bin 779 refakatsiz çocuk sığınmacı bulunduğunu söyledi.

Söz konusu çocuklardan yaklaşık 2 bininin çeşitli sebeplerden dolayı kaldıkları yerlerden kaçtığını belirten Mihailidou, onların nerede ve hangi koşullar altında hayatlarını devam ettirdiklerinin bilinmediğini, bu çocukların bulunmaları için Yunan polisi tarafından arama çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.

Ülke genelinde refakatsiz çocuk sığınmacıların yüzde 43'ünün Afganistan, yüzde 25'inin Pakistan ve yüzde 9'unun Suriye uyruklu olduğuna dikkati çeken Mihailidou, ayrıca, yüzde 93,8'inin erkek, yüzde 6,2'sinin kız ve yüzde 7'sinin 14 yaşından küçük olduğunu belirtti.

DÜNYA Yunan askerleri göçmenleri dövüp Türkiye'ye gönderiyor

Mihailidou, Almanya ve Sırbistan da dahil olmak üzere birçok ülkenin büyükelçileriyle görüşmeler yapıldığını, refakatsiz çocuk sığınmacıların bu ülkelerden bazılarına transfer edilme ihtimali olduğunun altını çizdi.

Söz konusu çocukların barınma problemini çözmek için çeşitli faaliyetler üzerinde çalıştıklarını anlatan Mihailidou, Avrupa Komisyonu'na bu çocuklardan bazılarının kaldığı otellerin finansmanını sürdürme talebinde bulunulduğunu aktardı.

Mihailidou, ülkedeki refakatsiz çocuk sığınmacı sayısında yıl sonuna kadar artış yaşanacağı değerlendirmesinde bulundu.