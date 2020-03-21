Yunanistan'da 5,7 büyüklüğünde deprem

Yunanistan'ın Thesprotia kentinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yunanistan 5,7 ile sallandı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.49'da Yunanistan'ın Thesprotia kentinde 5,7 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
#Deprem
Büyüklük : 5.7 (Mw)
Yer : Thesprotia (Yunanistan)
Tarih-Saat : 21.03.2020, 03:49:51 TSİ
Enlem : 39.3488 N
Boylam : 20.6108 E
Derinlik : 7.46 km
Detay : https://t.co/4AzVDY2K4D@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
#Deprem
- Depremin, 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.