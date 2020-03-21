Yunanistan'da 5,7 büyüklüğünde deprem

Hayat

Gönüllüler maske mesaisinde: Çok sayıda il sorumluluk üstlendi

Türkiye’nin eriyen maske stokuna karşı gönüllü olan vatandaşlar, ellerinden geldiğince üretime destek oluyor. Mersin’deki halk eğitim merkezinde 15 kişi 5 bin maske üretiyor. Bolu’da da hastaneden gelen talep üzerine terziler, hedefledikleri bin 500 maske için harekete geçti.