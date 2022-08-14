Yunanistan'da 'Abdülhamid Han' alarmı: Masada yeni bir senaryo daha var

Türkiye'nin Abdülhamid Han Sondaj Gemisi 9 Ağustos'ta görevine başladı. Geminin rotasının açıklanmasına rağmen Yunan basını günlerdir olası senaryoları manşetlerine taşıyor.

Daha önce geminin görev yeriyle ilgili 3 farklı senaryo ortaya atan komşu basını 4. ve 'en tehlikeli senaryoyu' da bugün açıkladı.

Ta Nea gazetesi Atina'da 15 Ağustos, yani yarın sıcak bir durumun yaşanmasından endişelenildiğini sayfalarına taşıdı.

Gazete Türkiye'nin terör örgütü FETÖ ve PKK üyelerinin kaçış rotası olan Evros ve ona yakın olan adaların açıklarında da çalışma yapabileceğini yazdı.

Yunanistan'da kısa sürede gündemin bir numaralı maddesi haline gelen haberde şu ifadelere yer verildi:

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'Abdülhamid Han Gemisi şu ana kadar endişe kaynağı olmayan alanlarda hareket ediyor olsa da, dördüncü senaryo beklemede olduğu için Milli Savunma Bakanlığı'ndaki yetkililer rahatlayabileceklerini düşünmüyorlar.'

Aynı haberde böyle bir senaryoya karşı ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) da alarmda olduğu iddia edildi.

Yunan basınının günlerce sayfalarında yer verdiği diğer 3 senaryo ise şöyle sıralanmıştı:

- Geminin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kıta sahanlığı içinde görev yapması.

- Abdülhamid Han Gemisi'nin adanın güneybatısında görev yapması.

- Geminin Rodos'un güneyinde faaliyet göstermesi.

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