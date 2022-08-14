Dünya Yunanistanda Abdülhamid Han alarmı Masada yeni bir senaryo daha var
AVRUPA

Yunanistan'da 'Abdülhamid Han' alarmı: Masada yeni bir senaryo daha var

Dünyada sadece 5 tane olan ve birisi de Türkiye'de bulunan Abdülhamid Han Gemisi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği hedefe doğru yola çıkmasının yankıları sürüyor. Yunan basını gemiyi bir kez daha manşetlerine taşırken tarih vererek 'en tehlikeli senaryoyu' açıkladı.

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Yunanistanda Abdülhamid Han alarmı: Masada yeni bir senaryo daha var
Abdülhamid Han Sondaj Gemisi

Türkiye'nin Abdülhamid Han Sondaj Gemisi 9 Ağustos'ta görevine başladı. Geminin rotasının açıklanmasına rağmen Yunan basını günlerdir olası senaryoları manşetlerine taşıyor.

Daha önce geminin görev yeriyle ilgili 3 farklı senaryo ortaya atan komşu basını 4. ve 'en tehlikeli senaryoyu' da bugün açıkladı.

Ta Nea gazetesi Atina'da 15 Ağustos, yani yarın sıcak bir durumun yaşanmasından endişelenildiğini sayfalarına taşıdı.

Gazete Türkiye'nin terör örgütü FETÖ ve PKK üyelerinin kaçış rotası olan Evros ve ona yakın olan adaların açıklarında da çalışma yapabileceğini yazdı.

Yunanistan'da kısa sürede gündemin bir numaralı maddesi haline gelen haberde şu ifadelere yer verildi:

'Abdülhamid Han Gemisi şu ana kadar endişe kaynağı olmayan alanlarda hareket ediyor olsa da, dördüncü senaryo beklemede olduğu için Milli Savunma Bakanlığı'ndaki yetkililer rahatlayabileceklerini düşünmüyorlar.'

Aynı haberde böyle bir senaryoya karşı ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) da alarmda olduğu iddia edildi.

Yunan basınının günlerce sayfalarında yer verdiği diğer 3 senaryo ise şöyle sıralanmıştı:

  • - Geminin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kıta sahanlığı içinde görev yapması.
  • - Abdülhamid Han Gemisi'nin adanın güneybatısında görev yapması.
  • - Geminin Rodos'un güneyinde faaliyet göstermesi.

Amerikan ABC News: Türkiye sondaj gemilerinin hepsine Osmanlı padişahlarının isimlerini verdi
DÜNYA
Amerikan ABC News: Türkiye sondaj gemilerinin hepsine Osmanlı padişahlarının isimlerini verdi

Yörükler-1 kuyusuna uğurlanan Abdülhamid Han gemisi dünya basınında
FOTOĞRAF 14
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Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisi Abdülhamid Han için, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer yetkililerin katılımıyla görev yerine uğurlama töreni düzenlendi.<br><br>
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Doğu Akdeniz'deki Yörükler-1 kuyusu, Erdoğan tarafından geminin ilk görev yeri olarak açıklandı.
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Dünya basınından çeşitli medya kuruluşları, gelişmeyi kapsamlı bir şekilde okurlarına aktardı. Al Jazeera, \"Türkiye, Doğu Akdeniz'de doğalgaz arama faaliyetlerine yeniden başladı.\" dedi.<br><br>
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Haberde, \"Doğu Akdeniz'de yaklaşık iki yıl sonra, bir Türk sondaj gemisi bölgede gaz aramak için Mersin limanından hareket etti.\" denildi.<br><br>Haberde, \"Doğu Akdeniz'de yaklaşık iki yıl sonra, bir Türk sondaj gemisi bölgede gaz aramak için Mersin limanından hareket etti.\" denildi.<br><br>
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Deutsche Welle ise Abdülhamid Han gemisinin göreve başlaması haberini Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi üzerinden gördü.<br><br>Haberde, \"Türkiye'yi, kendi alanlarında yasa dışı gaz yatakları aramakla suçladılar.\" ifadesi kullanıldı.<br><br>Ankara'nın bölgedeki gaz arama faaliyetlerinin, Yunanistan ve Rum kesimine ait bölgede yapıldığı şeklinde algı oluşturulmaya çalışıldı.
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Dubai merkezli Al Arabiya, son dakika gelişmesini, \"Türkiye, iki yıllık bir aradan sonra Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon sondaj faaliyetlerine yeniden başladı.\" diyerek okurlarına duyurdu.<br><br>Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi Abdülhamid Han'ın, Antalya'nın güney sahilindeki Gazipaşa bölgesinden 55 kilometre açıkta çalışacağı kaydedildi.
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Doğu Akdeniz'de son 10 yılda yapılan doğalgaz keşiflerinin, bölgeyi \"Avrupa için uygun bir alternatif enerji kaynağı\" haline getirdiği belirtildi.<br><br>
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Bir Yunan hükümet sözcüsü, gazetecilere verdiği demeçte, Atina'nın durumu \"dikkatle\" izlediğini söyledi.<br><br><br>
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<br>Gelişmeyi, \"Türkiye'nin yeni sondaj gemisi, Akdeniz'deki tartışmalı suların dışında görev yapacak\" başlığıyla servis eden Reuters, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gemi içinde verilen brifing sırasında çekilen kareyi kullandı.<br><br><br>
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Yunanistan'dan yapılan, \"Uyanık olmalıyız. Bölgemizde istikrarı sağlamak, uluslararası hukuku ve kendi egemenlik haklarımızı tam olarak savunmak için her zaman yapmamız gerekeni yaptık.\" şeklindeki açıklama aktarıldı.<br>
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Yörükler-1 kuyusuna uğurlanan Abdülhamid Han gemisi dünya basınında
Dünyada sadece beş tane olan ve birisi de Türkiye'de bulunan Abdülhamid Han Gemisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı uğurlama töreninin ardından Gazipaşa'nın 55 kilometre açığındaki Yörükler-1 kuyusuna doğru yola çıktı. Türkiye'nin Mavi Vatan'daki önemli faaliyeti dünya basınında geniş yer buldu. CNN Yunanistan, geminin göreve başladığı tören için 'Erdoğan güç gösterisi yaptı' yorumunda bulundu. Haberi birinci manşetinden veren bir başka Yunan gazetesi olan Kathimerini de geminin sefere çıkmasını Erdoğan vurgusu ile gördü. Deutsche Welle ise Abdülhamid Han gemisinin göreve başlaması haberini Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi üzerinden gördü. Haberde, "Türkiye'yi, kendi alanlarında yasa dışı gaz yatakları aramakla suçladılar." ifadesi kullanıldı.
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