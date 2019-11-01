Dünya Yunanistanda dikkat çeken manşet Akıncı SİHAlar nasıl düşürülür?
AVRUPA

​Yunanistan'da dikkat çeken manşet: Akıncı SİHA'lar nasıl düşürülür?

Yunanistan'da dikkat çeken manşet: Akıncı SİHA'lar nasıl düşürülür?

Akıncı SİHA, Yunanistan'da hava savunma dergisinin tam sayfa kapağı yapılırken, haberde "Nasıl mücadele edilir, nasıl saptanır, nasıl düşürülür" sorularına yanıt aranması dikkat çekti

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Yunanistan medyasının gündeminde bu sıralar yerli silahlı insansız hava aracı Akıncı SİHA var. Akıncı silahlı insansız hava aracı (SİHA) Yunanistan'da savunma sanayi ve askeri içerikli yayınlar yapan bir dergiye de kapak oldu.

  • Türk savunma sanayisiyle ilgili haberler, Yunan haber sitelerinde geniş yer buluyor. Daha önce de Yunan güvenlik uzmanları televizyonlara çıkıp milli Akıncı SİHA'yla ilgili görüşlerini aktarmışlardı.

Son olarak Akıncı SİHA Yunan hava savunma dergisinin kapağında tam sayfa bir resimle paylaşıldı. Strateji dergisi haberi "Ege'de uçan Türk savaş robotları" manşetiyle verdi. Manşette sarıyla belirtilen başlığın altında yer alan "Nasıl mücadele edilir" ve "Nasıl saptanır-düşürülür" sözleri dikkat çekti. Dergide ayrıca Türk savunma sanayinin son yıllarda yaptığı atak ve hava sahasına hakimiyeti de anlatıldı.

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