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Dünya

Yunanistan'da göçmen teknesi faciası: Ölü sayısı 82'ye yükseldi

Yunanistan açıklarında geçen hafta yaşanan göçmen teknesi faciasında hayatında kaybedenlerin sayısının 82'ye yükseldiği bildirildi. Sivil toplum kuruluşu Alarm Phone'a göre teknede yaklaşık 700 kişi bulunuyordu.

07:44 . 21/06/2023 Çarşamba
AA
Yunanistan'da göçmen teknesi faciası

Yunanistan'da göçmen teknesi faciası

Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, Yunan Sahil Güvenlik, Navarin'in 47 deniz mili güneybatısında bir cesede daha ulaştı.

Otopsi için Kalamata'ya götürülen cesetle birlikte faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 82'ye yükseldi.


- İnsan kaçakçılığı şüphelileri ifade verdi

Düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu yasa dışı göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alınan 9 Mısırlının ifade verme süreci de sona erdi. Şüpheliler, masum olduklarını savundu.


Gözaltına alınanlardan biri, diğer 4 şüphelinin yasa dışı göçmen kaçakçısı olduğunu iddia etti.


- Yunanistan açıklarındaki facia

Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda bulunan Navarin'den 47 deniz mili uzaklıktaki uluslararası sularda 14 Haziran'da düzensiz göçmenleri taşıyan balıkçı teknesi alabora olmuştu. Balıkçı teknesinde bulunan 104 kişi kurtarılarak Kalamata Limanı'na getirilmiş, olayın ardından yürütülen çalışmalarda 81 kişinin cesedine ulaşılmıştı.


Sivil toplum kuruluşu Alarm Phone'a göre teknede yaklaşık 700 kişi bulunuyordu.

#facia
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#YUNANİSTAN
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