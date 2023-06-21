Yunanistan'da göçmen teknesi faciası: Ölü sayısı 82'ye yükseldi

Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, Yunan Sahil Güvenlik, Navarin'in 47 deniz mili güneybatısında bir cesede daha ulaştı.

Düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu yasa dışı göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alınan 9 Mısırlının ifade verme süreci de sona erdi. Şüpheliler, masum olduklarını savundu.

Gözaltına alınanlardan biri, diğer 4 şüphelinin yasa dışı göçmen kaçakçısı olduğunu iddia etti.