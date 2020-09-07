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Dünya Yunanistanda halkın istediği Türkiye ile diyalog
AVRUPA

Yunanistan'da halkın istediği: Türkiye ile diyalog

Yunanistan'da kamuoyu araştırması yapıldı. Ülkede yaşayan halkın 69.8'inin ikili sorunların çözümü için Türkiye ile karşılıklı konuşmanın gerekli olduğunu düşünüyor.

Haber Merkezi AA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Yunanistan halkının Türkiye ile yaşanan gerginliğe ilişkin yaptığı kamuoyu araştırmasının sonuçlarını yayımladı.

  • Gazetenin Türkiye ile gerginliğin giderilmesi için "diyalog yoluna gidilip gidilmemesi" yönündeki sorusuna, araştırmaya katılanların yüzde 69,8'i "evet, diyaloğa gidilmeli" yanıtını verdi.

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Yunanistan halkının kafası karışık

Araştırmaya katılanların 63,7'si, Türkiye ile gelecek dönemde "ciddi bir olay yaşanması" ihtimalinin "yüksek veya orta derecede" olduğunu düşünürken, katılımcıların 34,5'i bu ihtimalin "küçük veya hiç olmadığı" yönünde görüş bildirdi.

Atina merkezli "Ta Nea" gazetesi, Yunanistan'ın, Türkiye'ye karşı "askeri imkanlarını kullanması gerekip gerekmediği" sorusuna da araştırmaya katılanların yüzde 49,2'i "kullanmalı veya muhtemelen kullanmalı" cevabını verirken, katılımcıların yüzde 47,1'i ise bu soruyu "hayır veya muhtemelen hayır" şeklinde yanıtladı.

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