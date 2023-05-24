Yunanistan’da hükümet krizi: Ülkeyi yeniden seçime götürmesi bekleniyor

Yeni Demokrasi (ND) Partisi Lideri Başbakan Kyriakos Miçotakis ve Radikal Sol Koalisyon-İlerici İttifak’ının (SYRIZA) lideri Aleksis Çipras’ın ardından seçimi üçüncü sırada tamamlayan Panhelenik Sosyalist Hareket (PASOK) Lideri Nikos Androulakis da Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu tarafından kendisine verilen hükümet kurma görevini iade etti.

Androulakis, Cumhurbaşkanı Sakelaropulu ile yaptığı görüşmede, "Kamu kararına göre, siyasi platformlarımızın yakınlaşmasına yer yok, bu nedenle hükümeti kurma görevini derhal geri veriyorum" dedi.

Androulakis, Cumhurbaşkanı Sakelaropulu ile yaptığı görüşmede, "Kamu kararına göre, siyasi platformlarımızın yakınlaşmasına yer yok, bu nedenle hükümeti kurma görevini derhal geri veriyorum" dedi.

Ülkede hiçbir partinin tek başına hükümet kurmak için gerekli olan 151 sandalyeye ulaşamaması ve koalisyon hükümeti üzerinde uzlaşamaması nedeniyle yeniden düzenlenecek olan seçimde, bu kez salt çoğunluk sistemi uygulanacak ve oyların yüzde 38’ini alan taraf, tek başına hükümet kurabilecek.