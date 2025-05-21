Yunanistan'da İsrail çatlağı: Miçotakis hükümeti soykırıma destek vermekle suçlanıyor

Yunanistan'da Sol Parti, Başbakan Miçotakis'in aşırı sağcı bakanlarını, "soykırım destekçileri" olarak nitelendirerek, "Tarih onları yüzyılımızın en büyük vahşetinin suç ortakları olarak kaydedecektir” dedi.
Yunanistan'ın sol muhalefet partileri, Gazze Şeridi'nde yaşanan felaket ortamında AB'nin İsrail ile ticari ilişkileri gözden geçirme kararına karşı çıkan hükümeti eleştirdi.
"Hükümet bu tutumuyla ülkemizi uluslararası alanda teşhir ediyor. Yunan halkına karşı görevimiz her zaman uluslararası hukuka ve insan haklarına saygılı olmaktır."
“Hükümet Gazze'deki iğrenç olayları kınamalı, derhal ateşkes sağlanması ve BM kararları doğrultusunda bölgede iki devletli bir çözümün teşvik edilmesi için her türlü girişimi aktif bir şekilde desteklemelidir.”
Benzer şekilde Yeni Sol Parti de bir açıklama yaparak, “Yunanistan, insani yardım kanalları açılmadığı ve derhal ateşkes sağlanmadığı sürece, AB devletleri ve üyeleri tarafından İsrail'in kınanması ve yaptırım uygulanması yönündeki girişimlere karşı çekimser kaldığı ya da oy kullandığı için üzücü bir azınlık, utanç verici bir Avrupa ve uluslararası istisnadır” ifadelerini kullandı.
"TARİH ONLARI SUÇ ORTAKLARI OLARAK KAYDEDECEK"
"Beceriksiz dışişleri bakanı ve bugün görmezden gelenler şunu iyi bilsinler: Tarih onları sadece üzgün gözlemciler olarak değil, yüzyılımızın en büyük vahşetinin suç ortakları olarak kaydedecektir.”
“Burada ve şimdi, tüm insani kanallar açılmalı ve İsrail barbarlığı tarafından işkence gören Filistinlilerin açlığını gidermek için derhal yardım, su, gıda, ilaç ve doktor gönderilmelidir.”
Ayrıca Yunan parlamentosunun oybirliğiyle aldığı 1967 öncesi sınırları ve başkenti Doğu Kudüs olarak Filistin devletini tanıma kararının uygulanması çağrısında bulundu.