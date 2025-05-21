Yunanistan'da İsrail çatlağı: Miçotakis hükümeti soykırıma destek vermekle suçlanıyor

Yunanistan'ın sol muhalefet partileri, Gazze Şeridi'nde yaşanan felaket ortamında AB'nin İsrail ile ticari ilişkileri gözden geçirme kararına karşı çıkan hükümeti eleştirdi.





Atina ve Kıbrıs Rum Yönetimi dahil dokuz üye ülkenin AB kararına karşı çıkmasını kınayan ana muhalefet partisi PASOK lideri Nikos Androulakis X'te yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Hükümet bu tutumuyla ülkemizi uluslararası alanda teşhir ediyor. Yunan halkına karşı görevimiz her zaman uluslararası hukuka ve insan haklarına saygılı olmaktır."





Androulakis, şunları ekledi:

“Hükümet Gazze'deki iğrenç olayları kınamalı, derhal ateşkes sağlanması ve BM kararları doğrultusunda bölgede iki devletli bir çözümün teşvik edilmesi için her türlü girişimi aktif bir şekilde desteklemelidir.”





Benzer şekilde Yeni Sol Parti de bir açıklama yaparak, “Yunanistan, insani yardım kanalları açılmadığı ve derhal ateşkes sağlanmadığı sürece, AB devletleri ve üyeleri tarafından İsrail'in kınanması ve yaptırım uygulanması yönündeki girişimlere karşı çekimser kaldığı ya da oy kullandığı için üzücü bir azınlık, utanç verici bir Avrupa ve uluslararası istisnadır” ifadelerini kullandı.





"TARİH ONLARI SUÇ ORTAKLARI OLARAK KAYDEDECEK"

Sol Parti, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in, aşırı sağcı bakanlarını, "soykırım destekçileri" olarak nitelendirerek şöyle devam etti:

"Beceriksiz dışişleri bakanı ve bugün görmezden gelenler şunu iyi bilsinler: Tarih onları sadece üzgün gözlemciler olarak değil, yüzyılımızın en büyük vahşetinin suç ortakları olarak kaydedecektir.”





Ayrı olarak, Yunan Toplum Partisi Başkanı Dimitris Koutsoumpas şunları söyledi:

“Burada ve şimdi, tüm insani kanallar açılmalı ve İsrail barbarlığı tarafından işkence gören Filistinlilerin açlığını gidermek için derhal yardım, su, gıda, ilaç ve doktor gönderilmelidir.”



