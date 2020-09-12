Yunanistan’da kalacak yeri olmayan mültecilerin isyanda: Orman, tarla ve sokaklarda yatıyorlar

Yunanistan'daki en büyük mülteci kampı olan Moria'da çıkan yangın sonrasında 12 bine yakın insan ortada kaldı. Yaşam koşulları zorlaşan ve kalacak yerleri olmadığı için tarlalarda yatan mülteciler, protestoya başladı. Hafta sonu da protestolarına devam eden mülteciler, Yunanlı yetkililerin kendilerine kalacak yer göstermediğini ifade etti.

TARLALARDA YATIYORLAR

İnsani yardım vakıfları tarafından basına yapılan açıklamalarda yangından kurtulan mültecilere, Yunan makamları yaşayacak yer gösteremediği için mültecilerin orman, sokak ve tarlalarda yaşamak zorunda kaldığı ifade edildi.

Bölgeden çekilen ve sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, mülteci ailelerin yemek ve su için yardım bekledikleri görüldü.

YUNAN HALKI YENİ KAMP YAPILMASINA KARŞI

İngiliz Daily Mail gazetesinin Midilli Adası’ndaki yerel bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, yerel halkın başka bir kamp inşa edilmesini istemediğini ve yeni bir kamp yapılırsa buna karşı çakacaklarını yazdı.

AVRUPA 400 KİMSESİZ ÇOCUĞU KABUL EDECEK

Almanya ise açıklama yaparak 10 Avrupa ülkesinin Moria mülteci kampından, yanında anne ve babası olmayan 400 kimsesiz çocuğu almayı kabul ettiklerini ifade etti. Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer çocukların çoğunun Almanya ve Fransa'ya götürüleceğini söyledi, Seehofer "Moria'da olanlar bize Avrupa'da neyi değiştirmemiz gerektiğini acı bir şekilde hatırlatıyor" ifadelerini kullandı.