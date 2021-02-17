Dünya Yunanistanda kar fırtınası 250 bin kişi elektriksiz
AVRUPA

Yunanistan'da kar fırtınası: 250 bin kişi elektriksiz

Yunanistan'da günlerdir devam eden kar fırtınası nedeniyle başkent Atina’nın birçok bölgesine elektrik verilemiyor. Yunan yetkililer, 250 bin kişinin karanlığa gömüldüğünü, dağıtım şebekelerindeki problemin giderilmesi için yürütülen çalışmalara destek olmaları için ordudan da yardım istendiğini açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Elektrik dağıtım direkleri ve kabloları kar fırtınasında zarar gördü.
Elektrik dağıtım direkleri ve kabloları kar fırtınasında zarar gördü.

Yunanistan, günlerdir yoğun kar fırtınaları ile mücadele ederken, başkent Atina'da kar fırtınaları hayatı felç etti. Ülkede kar yağışı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e yükseldi.

Yunanistan Meteoroloji Dairesi, Medea isimli kar fırtınasının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği ve kar fırtınasının hafta sonuna kadar devam edeceğini açıkladı.

250 bin kişiye elektrik verilemiyor

Kötü hava koşulları nedeniyle başkent Atina’nın birçok bölgesine elektrik verilemediği ve 250 bin kişinin karanlığa mahkum olduğu kaydedildi.

Yunan televizyonu SKAİ’ye konuşan DEDDHE elektrik dağıtım şirketi CEO’su Tasos Manos durumun oldukça kritik olduğunu, elektrik dağıtımı için çalışmaların zor koşullara rağmen devam ettiğini söyledi.

Yunan ordusu da devrede

Manos, Atina’nın değişik bölgelerinde 600-700 ağaç elektrik dağıtım şebekesi kablolarının üzerine devrildiği, oluşan hasarın onarılması için 400 teknisyenin aralıksız çalıştığı ve bunlara ek olarak, 60 teknisyenin de başka illerden Atina’ya sevk edildiğini belirtti.

Ordunun devreye girdiği ifade edilirken, araç ve makinelerden oluşan yaklaşık 160 kişilik ekibin seferber olduğu ifade edildi.

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İspanya'yı üç gündür etkisi altına alan ve 'Filomena' adı verilen kar fırtınası nedeniyle, ülke son 50 yılın en yoğun kar yağışına tanık oldu. Kar fırtınası nedeniyle hayatın durma noktasına geldiği ülkede, 600 yolun ulaşıma kapandığı açıklandı. Tarihindeki en yoğun kar yağışını gören başkent Madrid'de ise Barajas Havalimanı kapatıldı. İspanya'da etkili olan 'Filomena' adı verilen kar fırtınası sebebiyle üç kişi hayatını kaybetmişti.
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