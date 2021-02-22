Dünya Yunanistanda "Kıbrısın kuzeyi Türklere ait" yazılı dergi toplatıldı
AVRUPA

Yunanistan’da "Kıbrıs’ın kuzeyi Türklere ait" yazılı dergi toplatıldı

Yunanistan’da bir yayınevinin çocuklara yönelik dağıttığı dergi, içeriğinde yer alan "Kıbrıs’ın kuzeyinin Türklere ait olduğuna" ilişkin ifadeler nedeniyle toplatıldı. Yayınevi tarafından yapılan açıklamada, ifadelerin yanlışlıkla yer aldığı ve tercüme hatasından kaynaklandığı öne sürüldü.

Haber Merkezi AA
Dergide, &quot;Kıbrıs'ın kuzey tarafı Türkiye'ye aittir&quot; ifadesi yer alıyor.
Dergide, "Kıbrıs'ın kuzey tarafı Türkiye'ye aittir" ifadesi yer alıyor.

Yunanistan’da Psihogios Yayınevi tarafından yayımlanan "Öğreniyorum ve keşfediyorum: Avrupa" başlıklı coğrafya ile ilgili dergide yer alan ifadelerin sosyal medyada yayılması üzerine, dergilerin piyasadan toplatılmasına karar verildi.

Yayınevinin sosyal medya hesabında yayımlanan yazılı açıklamada, söz konusu dergide Kıbrıs ile ilgili ifadelerin "yanlışlıkla yer aldığı ve muhtemelen tercüme hatasından kaynaklandığı" ileri sürüldü.

  • Toplatılan dergide "Kıbrıs Akdeniz adasıdır ve kuzey tarafı Türkiye'ye aittir. Başkenti Lefkoşa'dır" ifadeleri yer alıyordu.

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