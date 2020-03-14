Yunanistan’da Korona virüs nedeniyle ölü sayısı 3’e yükseldi

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Çin’de İngilizce öğretmenliği yapan ve koronavirüs hakkında yayın yaptığı için polis tarafından tehdit edilince memleketi Adana’ya dönen Burak Teoman, Çin’e girişinin yasaklandığını açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı yayınla Çin’den ayrılış sürecini anlatan öğretmen Teoman, “Çin’in Milli Eğitim Bakanlığı’ndan benim çalıştığım kuruma yazı gitmiş. Benim ülkeye girişimin yasaklanmasıyla alakalı. Adamlar benim ülkeden kaçtığımı düşünüyorlar. Benim orada çalışan arkadaşlarımı dahi sorguya almışlar. Benim ülkeyi nasıl terk ettiğim ile ilgili bilgileri sormuşlar. Biletimi, koltuk numaramı falan istemişler" dedi.