Dünya Yunanistanda Korona virüs nedeniyle ölü sayısı 3e yükseldi
AVRUPA KORONAVİRÜS

Yunanistan’da Korona virüs nedeniyle ölü sayısı 3’e yükseldi

Yunanistan’da Korona virüs nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısı 3’e yükseldi.

Haber Merkezi İHA
Koronavirüs her geçen gün daha fazla kişiye yayılıyor.
Koronavirüs her geçen gün daha fazla kişiye yayılıyor.

Yunanistan’da Korona virüs (Covid-19) teşhisiyle hastanede tedavi gören 92 ve 67 yaşındaki 2 kişi hayatını kaybetti. 92 yaşındaki kişinin Ptolemaida bölgesinde, 67 yaşında hayatını kaybeden kişinin ise Zakinthos adasında tedavi gördüğü belirtildi.

Yunaistan’da vaka sayısı ise hızla artıyor. Son bilgilere göre vaka sayısının 190’a ulaştığı Yunanistan’da hükümet aldığı tedbirler çerçevesinde tüm kafeterya, sinema, spor ve eğlence merkezleri, çocuk parkları 15 günlük süreyle kapatıldı.

Ülkede ’mecbur olmadıkça sokağa çıkmayın’ çağrısı yapılıyor.

İtalya'nın Avrupa'ya yaydığı koronavirüs salgını Yunanistan'da da görüldü
DÜNYA
İtalya'nın Avrupa'ya yaydığı koronavirüs salgını Yunanistan'da da görüldü

Komşuda ilk ölüm: Yunanistan’da koronavirüsten bir kişi hayatını kaybetti
DÜNYA
Komşuda ilk ölüm: Yunanistan’da koronavirüsten bir kişi hayatını kaybetti
AVMlerde koronavirüs önlemi

AVM'lerde koronavirüs önlemi

Açılış ve kapanış saatlerine sınırlama getirildi.
Ücretsiz yapılacak

Ücretsiz yapılacak

​THY'den uçuşların durdurulduğu 9 Avrupa ülkesi yolcularına uyarı.
Dikkat çeken1453 detayı

Dikkat çeken
1453 detayı

Türkiye'nin Yunan sınırındaki gözü: ​Bayraktar TB2
Dünyayı<br>korkutan gelişme

Dünyayı
korkutan gelişme

​İsviçre'de 32 yaşındaki kadın koronavirüsten öldü.
Yıllar sonra ilk kucaklaşma

Yıllar sonra ilk kucaklaşma

​PKK'nın korkunç yüzünü gördükten sonra örgütten kaçtılar.
Maaş sözü<br>verene 2 bin 750 TL

Maaş sözü
verene 2 bin 750 TL

​Bankalar emekliler için kesenin ağzını açtı.
Herkese 2 yıl<br>yetecek ürün var

Herkese 2 yıl
yetecek ürün var

​Koronavirüs fırsatçılarına kötü haber.
Umutlandıran gelişme

Umutlandıran gelişme

Aşının bulunması için büyük adım: İzole ettiler.
Dikkat çeken not

Dikkat çeken not

​Sağlık Bakanı Koca sosyal medyadan duyurdu.
Bedelini ödeyecekler

Bedelini ödeyecekler

​Koronavirüs fırsatçılarına karşı harekete geçtiler.
Takside<br>koronavirüs önlemi

Takside
koronavirüs önlemi

200'ün üzerinde araç kapsamlı şekilde temizlendi.
Ukrayna Bayraktar İHA'ya hayran

Ukrayna Bayraktar İHA'ya hayran

​TV'lerde ilk uçuş ve Pantsir sistemlerini vuruş anı gösteriliyor.
Kan donduran sözler

Kan donduran sözler

"O beni sırtımdan vurdu, ben de onu başından."
Avro bölgesi<br>için korkutan uyarı

Avro bölgesi
için korkutan uyarı

​Koronavirüs salgını ekonomileri de vuracak.
Benzinde<br>2 yıl sonra bir ilk!

Benzinde
2 yıl sonra bir ilk!

Çifte indirim ilginç bir tabloyu da ortaya çıkardı.
1,5 ay sonra<br>ilk kez girildi

1,5 ay sonra
ilk kez girildi

Türkiye'yi yasa boğan bölgede arama başlatıldı.
Hayatının<br>şokunu yaşadı

Hayatının
şokunu yaşadı

Çekicinin yoldan kaldırdığı aracını görünce gözlerine inanamadı.
Koronavirüsü anlattı diye Çin’e girişi yasaklanan Adanalı Burak Burak: Kaçtığımı düşünüyor
Gündem

Koronavirüsü anlattı diye Çin’e girişi yasaklanan Adanalı Burak Burak: Kaçtığımı düşünüyor

Çin’de İngilizce öğretmenliği yapan ve koronavirüs hakkında yayın yaptığı için polis tarafından tehdit edilince memleketi Adana’ya dönen Burak Teoman, Çin’e girişinin yasaklandığını açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı yayınla Çin’den ayrılış sürecini anlatan öğretmen Teoman, “Çin’in Milli Eğitim Bakanlığı’ndan benim çalıştığım kuruma yazı gitmiş. Benim ülkeye girişimin yasaklanmasıyla alakalı. Adamlar benim ülkeden kaçtığımı düşünüyorlar. Benim orada çalışan arkadaşlarımı dahi sorguya almışlar. Benim ülkeyi nasıl terk ettiğim ile ilgili bilgileri sormuşlar. Biletimi, koltuk numaramı falan istemişler" dedi.
Meclis'teki 15 Temmuz Şehitleri Anıtı törenle açıldı
Gündem

Meclis'teki 15 Temmuz Şehitleri Anıtı törenle açıldı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "15 Temmuz 2016'da Türkiye bir hain darbe teşebbüsüne maruz kaldı. Türkiye'de 27 Mayıs 1960'tan itibaren birçok darbeler, yarı darbeler, teşebbüsler yaşandı. 15 Temmuz'da yaşanan, görünüş itibarıyla bunlar içerisinde ihanette zirve noktası" dedi.
Ece Erken evli olan sevgilisinin ve karısının arabalarının aynalarını kırdı
Gündem

Ece Erken evli olan sevgilisinin ve karısının arabalarının aynalarını kırdı

Televizyon sunucusu Ece erken, evli olan sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ve eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun evinin önüne gelerek, çiftin otomobillerinin aynalarını kırdı. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen o görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Benan Mahmutyazıcıoğlu, Erken'den şikayetçi oldu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.