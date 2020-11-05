Yunanistan'da koronavirüs önlemleri: Ülke yeniden karantinaya giriyor

Türkiye'nin sınır komşusu Yunanistan'da koronavirüs önlemleri geliyor. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis yeni önlemleri açıkladı.
- Başbakan Miçotakis, 7 Kasım Cumartesi sabah altıdan itibaren ülke genelinde üç haftalık karantina uygulamasının başlayacağını duyurdu.
Yunanistan Başbakanı, "30 Kasım'a kadar devam edecek karantina sürecinde okullar açık olacak. Ortaokul, lise ve üniversitelerde uzaktan eğitim yapılacak" dedi.
İlkokul, anaokulu, kreşlerde ise normal eğitim devam edecek.
Miçotakis, "Son 5 günde 10 bine yakın yeni vaka tespit edilmesi hükümeti karantina kararına bıraktı. Köklü değişiklikleri sonraya bırakmadan erkenden almayı tercih ettim" şeklinde konuştu.