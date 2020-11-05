Yunanistan'da koronavirüs önlemleri: Ülke yeniden karantinaya giriyor

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Beşiktaş'ın kadrosunda dikkati çeken detay: Cezalı futbolcu listede

Beşiktaş'ın Gaziantep FK maçı kamp kadrosu açıklandı. Siyah-beyazlılarda kart cezalısı olan ancak Tahkim Kurulu'na itirazda bulunulan Josef de Souza, indirim yapılması ihtimali göz önünde bulundurularak kafileye dahil edildi.