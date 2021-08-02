Dünya Yunanistanda köylerin boşaltıldığı yangınla mücadele sürerken plajda poz veren Başbakan Kiryakos Miçotakis tepkilerin hedefinde
AVRUPA

Yunanistan'da köylerin boşaltıldığı yangınla mücadele sürerken plajda poz veren Başbakan Kiryakos Miçotakis tepkilerin hedefinde

Yunanistan’ın Mora Yarımadası’ndaki Achaea bölgesinde çıkan orman yangını ülkenin gündeminde. Köylerin boşaltıldığı yangına havadan ve karadan müdahale sürerken Başbakan Kiryakos Miçotakis plajdan tatil fotoğrafı paylaştı. O kareler ülkenin sosyal medya gündeminde ilk sıraya yerleştirirken Syriza lideri Aleksis Çipras sert tepki gösterdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yunanistanda köylerin boşaltıldığı yangınla mücadele sürerken plajda poz veren Başbakan Kiryakos Miçotakis tepkilerin hedefinde
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis

Yunanistan’ın farklı bölgelerinde çıkan orman yangınları ülke gündeminde geniş yer tutuyor.

Farklı noktalarda çıkan yangın giderek büyüyor

Atina batısında Mora Yarımadası’nda yer alan Achaea bölgesinde ormanlık alanda çıkan yangınlar kısa sürede büyüdü.

Dünya yanıyor
DÜNYA
Dünya yanıyor

Yunanistan'da çıkan yangınlar yerleşim birimlerine ulaştı.
Yunanistan'da çıkan yangınlar yerleşim birimlerine ulaştı.

Yunanistan'da köyler boşaltıldı

Çok sayıda köy tahliye edilirken yüzlerce itfaiye ekibi, askeri timler, kara ve hava araçları bölgeye sevk edildi. Henüz kontrol altına alınamayan yangınlara yenileri eklendi.

Yunanistan'da yangın alarmı: 110 çocuğun bulunduğu tatil kampı tahliye edildi
OYNAT 00:38
Yunanistan'da yangın alarmı: 110 çocuğun bulunduğu tatil kampı tahliye edildi
Yunanistan'ın farklı bölgelerinde orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Panagopoulos bölgesinde yaklaşık 110 çocuğun yoğun dumandan etkilendiği tatil kampı ise tahliye edildi. Meteorologlara göre ülke şu anda 42 ila 44 derece arasında değişen sıcaklıklarla “tarihi ve uzun süreli bir sıcak hava dalgası' yaşıyor.


Geniş alana yayılan Mora'daki yangınlara havadan ve karadan müdahale edildi.
Geniş alana yayılan Mora'daki yangınlara havadan ve karadan müdahale edildi.

Başbakan Kiryakos Miçotakis tatile çıktı

Yangınla mücadele sürerken tatile çıkan Başbakan Kiryakos Miçotakis'in, plajdan verdiği pozlar Atina'da deprem etkisi yaptı. Muhalefet partisi Syriza lideri Aleksis Çipras başta olmak üzere politikacılar Miçotakis'e tepki gösterdi.

Yunanistan'da yangınla mücadele çalışmaları devam ederken Başbakan Miçotakis plajda görüntülendi.
Yunanistan'da yangınla mücadele çalışmaları devam ederken Başbakan Miçotakis plajda görüntülendi.

Yunanistan medyası manşetlerine Başbakan Miçotakis'i taşıyarak tepki gösterdi.
Yunanistan medyası manşetlerine Başbakan Miçotakis'i taşıyarak tepki gösterdi.

İstifa çağrıları yağdı

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan 'Kiryakos Miçotakis' etiketi üzerinden başbakan ve hükümete istifa çağrıları yapıldı.

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