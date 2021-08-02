Yunanistan'da köylerin boşaltıldığı yangınla mücadele sürerken plajda poz veren Başbakan Kiryakos Miçotakis tepkilerin hedefinde

Almanya'da parasını alamayan müteahhit iş makinesi ile binaya saldırdı

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde parasını alamayan Alman müteahhit iş makinesi ile inşasında görev aldığı binayı yıkmaya çalıştı. Alman basınında yer alan haberlerde, olayın 28 Temmuz'da yaşandığı belirtilirken, müteahhidin işverenden 60 bin Euro alacağını tahsil edemediği ve borçlarını ödeyemeyince öfke ile bu yola başvurduğu ifade edildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, öfkeli adamın olay yerinden kaçtığı ve ardından polise teslim olduğu belirtildi.