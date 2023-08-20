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Dünya

Yunanistan'da orman yangını: Bölgede acil durum ilan edildi

Yunanistan Dedeağaç'ta çıkan ve henüz kontrol altına alınamayan yangın nedeniyle Feres-Dedeağaç yolu trafiğe kapatıldı. Duman, Gümülcine, İskeçe ve kısmen Volos'a kadar ulaştı. Bölgede acil durum ilan edildi.

13:36 . 20/08/2023 Pazar
AA
Yunanistan'da orman yangını

Yunanistan'da orman yangını

Yunanistan Dedeağaç'ta henüz belirlenemeyen sebeple başlayan yangın nedeniyle Güney Meriç bölgesinde binlerce dönüm çam ormanı kül oldu. 8 ev ve 2 kilise hasar gördü, 8 köy tedbir amacıyla boşaltıldı. Feres-Dedeağaç yolu ise güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı. Duman, Gümülcine, İskeçe ve kısmen Volos'a kadar ulaştı. Bölgede acil durum ilan edildi.

Dedeağaç şehir merkezinde yetkililer, halka, yoğun dumandan etkilenmemeleri için pencerelerini kapatarak evlerinde kalma çağrısı yaptı.

Yangını söndürme çalışmaları karadan ve havadan devam ediyor ancak bölgede etkili şiddetli rüzgar söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor.


#acil durum
#Dedeağaç
#yangın
#YUNANİSTAN
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