Yunanistan'da orman yangını: Bölgede acil durum ilan edildi

Yunanistan Dedeağaç'ta henüz belirlenemeyen sebeple başlayan yangın nedeniyle Güney Meriç bölgesinde binlerce dönüm çam ormanı kül oldu. 8 ev ve 2 kilise hasar gördü, 8 köy tedbir amacıyla boşaltıldı. Feres-Dedeağaç yolu ise güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı. Duman, Gümülcine, İskeçe ve kısmen Volos'a kadar ulaştı. Bölgede acil durum ilan edildi.