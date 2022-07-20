Dünya Yunanistanda orman yangınları devam ediyor 34 kişi tedavi altına alındı
AVRUPA

Yunanistan'da orman yangınları devam ediyor: 34 kişi tedavi altına alındı

Yüksek hava sıcaklığı ve şiddetli rüzgarın etkili olduğu Yunanistan'da orman yangınları farklı bölgelerde devam ediyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Yunanistanda orman yangınları devam ediyor: 34 kişi tedavi altına alındı
Yunanistan

Megara bölgesinde çıkan orman yangınının sıçradığı bazı evler zarar gördü.

Salamis Adası'nda çıkan yangın nedeniyle adadaki bazı bölgeler tedbir amacıyla tahliye edildi. Adadaki sağlık merkezinin de boşaltılması için çalışmalara başlandı.

Penteli'deki yangın kontrol altına alındı

  • Atina'nın kuzeydoğusunda yer alan Penteli Dağı'nda dün akşam çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
  • Arkasında çok sayıda yanmış ev bırakan Penteli bölgesindeki yangın nedeniyle yaklaşık 90 bin kişi bölgeden uzaklaştırıldı, 34 kişi yanık ve solunum sorunu gibi problemlerle hastanelerde tedavi altına alındı.
  • Penteli'de çıkan yangında çok sayıda ev kullanılamaz hale gelmişti.
  • Evinin yandığını gören bir kişi intihar etmişti.

İspanya'daki kâbus sürüyor: Orman yangını hala kontrol altına alınamadı
FOTOĞRAF 25
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Ülkenin kuzeybatısındaki Zamora eyaletine bağlı Tabara'daki bir kasabada çıkan yangına ekipler müdahale etti.
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13 Temmuz'dan bu yana devam eden yangınlarda yaklaşık 60 bin hektar alan yandığı bildirildi.
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İspanya, son günlerde aşırı sıcak hava ve ülke genelinde farklı noktalarda çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor.
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