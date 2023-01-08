Dünya Yunanistanda profesörün F-16 açıklamalarına tepki Türk ajanları tarafından açık açık duyuluyor
AVRUPA

Yunanistan'da profesörün F-16 açıklamalarına tepki: Türk ajanları tarafından açık açık duyuluyor

Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerilim özellikle son dönemde Yunanistan tarafından gerçekleştirilen provokasyonlar sebebiyle hat safhaya çıkmış durumda. Yunan basınında Türkiye'nin muhtemel F-16 satın alımı gündemden düşmüyor. Katıldığı bir televizyon programında Yunan profesörün Türkiye'nin F-16 satın alımıyla ilgili dile getirdikleri ise ülke çapında ses getirdi.

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Haber Merkezi Diğer
Yunanistanda profesörün F-16 açıklamalarına tepki: Türk ajanları tarafından açık açık duyuluyor
​Yunanistan Eğitim Bakanı Yardımcısı ve Uluslararası Hukuk Profesörü Angelos Syrigos

Yunanistan Eğitim Bakanı Yardımcısı ve Uluslararası Hukuk Profesörü Angelos Syrigos'un katıldığı bir televizyon programında söyledikleri ülkede büyük ses getirdi.

Syrigos, "Türkiye'nin F-16'larını almasını istiyoruz. Şu an değil, ancak uzun vadede, çünkü onların Batı tarafından kontrol edilmesini istiyoruz" dedi.

Bunun yanı sıra Rus savaş uçaklarından bahseden Syrigos, bunun 'en kötü' senaryo olduğunu ifade ederek "Rus silah sistemine sahip bir Türkiye düşünün" açıklamalarında bulundu.

Sabah'ın haberine göre Syrigos'un bu sözleri ise ABD'de tepkilere neden oldu. Helen Amerikan Liderleri Konseyi İcra Direktörü Eddie Zemenidis, Syrigos'un bu tutumunun ulusal çizginin dışında olduğunu ifade etti.

Ayrıca Zemenidis bu iddiaların 'Türk ajanları' tarafından açık açık duyulduğunu ifade ederek yaşananlara isyan etti.

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