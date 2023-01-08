Yunanistan'da profesörün F-16 açıklamalarına tepki: Türk ajanları tarafından açık açık duyuluyor

Yunanistan Eğitim Bakanı Yardımcısı ve Uluslararası Hukuk Profesörü Angelos Syrigos'un katıldığı bir televizyon programında söyledikleri ülkede büyük ses getirdi.

Syrigos, "Türkiye'nin F-16'larını almasını istiyoruz. Şu an değil, ancak uzun vadede, çünkü onların Batı tarafından kontrol edilmesini istiyoruz" dedi.

Bunun yanı sıra Rus savaş uçaklarından bahseden Syrigos, bunun 'en kötü' senaryo olduğunu ifade ederek "Rus silah sistemine sahip bir Türkiye düşünün" açıklamalarında bulundu.

Sabah'ın haberine göre Syrigos'un bu sözleri ise ABD'de tepkilere neden oldu. Helen Amerikan Liderleri Konseyi İcra Direktörü Eddie Zemenidis, Syrigos'un bu tutumunun ulusal çizginin dışında olduğunu ifade etti.

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Ayrıca Zemenidis bu iddiaların 'Türk ajanları' tarafından açık açık duyulduğunu ifade ederek yaşananlara isyan etti.

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