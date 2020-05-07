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Dünya Yunanistanda restoran ve kafe sahiplerinden boş sandalyeli protesto
AVRUPA DÜNYA EKONOMİSİ

Yunanistan’da restoran ve kafe sahiplerinden 'boş sandalyeli' protesto

Yunanistan’da restoran ve kafe sahiplerinden 'boş sandalyeli' protesto

Yunanistan’ın başkenti Atina’da restoran ve kafe sahipleri, yeni tip koronavirüse (Covid-19) yönelik alınan önlemler nedeniyle ekonomik sorunlar yaşadıklarını ifade ederek, boş sandalyeler ile protesto gösterisi düzenledi.

Haber Merkezi İHA
Kafe ve restoran sahipleri, ekonomik olarak zor günler yaşadıklarını belirtiyor.
Kafe ve restoran sahipleri, ekonomik olarak zor günler yaşadıklarını belirtiyor.

Çin’de ortaya çıkarak dünya genelinde 3 milyon 800 binden fazla kişiye bulaşan ve 265 binden fazla kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele eden Yunanistan’da esnaf zor günler geçiriyor.

Ülkede sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalar 4 Mayıs itibarıyla kaldırılırken, berberler, kuaförler, spor malzemesi satan dükkanlar, kitapçılar, çiçekçiler ve güzellik salonları gibi bazı küçük işletmeler yeniden açıldı.

İHA
Yunanistan'da kafe ve restoran sahipleri, ekonomik olarak zor günler yaşadıklarını belirterek, 'boş sandalye' adıyla protesto gerçekleştirdi.
  • Kafe ve restoran sahipleri, ekonomik olarak zor günler yaşadıklarını belirterek, "boş sandalye" adıyla protesto gerçekleştirdi. İş yeri sahipleri, yüzlerce sandalyeyi başkent Atina’daki parlamento binasının bulunduğu Sintagma Meydanı’na getirerek hükümete sesini duyurmaya çalıştı. Protestolar ayrıca Selanik, Patra, Nafplion gibi birçok şehirde de gerçekleştirildi.

İş yeri sahipleri, "Protesto, yemek ve eğlence endüstrisinin sembolik sessiz bir eylemidir" diyerek mesleklerinin geleceği konusunda endişeli olduklarını belirttiler. Yunanistan Restoranlar ve İlgili Meslekler Federasyonu (POESE) ise restoran ve kafe sahiplerine hükümet tarafından mali destek sağlanması gerektiğine dikkat çekti.

İHA
'Boş sandalye' protestosu ayrıca Selanik, Patra, Nafplion gibi birçok şehirde de gerçekleştirildi.

23 Mart’ta sokağa çıkma yasağı ilan edilen Yunanistan’da 4 Mayıs’tan itibaren normale dönüş süreci başladı. Küçük işletmelerin açıldığı ülkede, kafe ve restoranların ise 1 Haziran’da açılması planlanıyor.

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