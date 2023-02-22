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Dünya

Yunanistan'da sağlık çalışanları sisteminin güçlendirilmesi için eylem yaptı

Yunanistan’ın başkenti Atina’da sağlık çalışanları sisteminin güçlendirilmesi ve sözleşmeli personelin kadroya alınması gibi taleplerle eylem yaptı. Mavili Meydanı'nda bir araya gelen sağlık çalışanları, Başbakanlık ardından da Sağlık Bakanlığı binasına yürüdü.

17:22 . 22/02/2023 Çarşamba
AA
Yunanistan'da sağlık çalışanları sistemin güçlendirilmesi için eylem yaptı.

Yunanistan'da sağlık çalışanları sistemin güçlendirilmesi için eylem yaptı.

Yunanistan’ın başkenti Atina’da sağlık çalışanları sağlık sisteminin güçlendirilmesi ve sözleşmeli personelin kadroya alınması gibi taleplerle eylem yaptı.


Mavili Meydanı'nda bir araya gelen eylemciler, Başbakanlık, ardından da Sağlık Bakanlığı binasına yürüdü.



Kamu Hastaneleri Çalışanları Federasyonu (POEDIN), yaptığı açıklamada, devlet hastanelerindeki personelin yüzde 35'inin sözleşmeli personel olmasına dikkati çekerek, bu personelin iş akitlerinin sona ermesi halinde sağlık sisteminde büyük sorunlar yaşanabileceğini vurguladı.


Açıklamada, hükümetin Kovid-19 salgını süresince sözleşmeli personeli kadroya alma sözü verdiği belirtilerek, 6 bin sözleşmeli personelin kadroya alınması talep edildi.



#POEDIN
#Yunanistan
#Atina
#Eylem
35 dakika önce
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Yunanistan'da sağlık çalışanları sisteminin güçlendirilmesi için eylem yaptı
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