Yunanistan'da sel felaketi: Ölü sayısı 12'ye çıktı

Yunanistan'da yaşanan şiddetli yağışlar sonrası oluşan sel önüne kattığı her şeyi sürükledi
Yunanistan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, Kardiça'da çarşambadan beri kayıp olduğu bildirilen 58 yaşındaki erkeğin cesedine ulaşıldı.
Pilio'da da kayıp kişinin cansız bedeni Eğriboz'da bulundu.
Pinio Nehri'ndeki suyun yükselmesi nedeniyle birçok yerleşim birimi tedbir amaçlı boşaltıldı.
Tesalya Bölgesi'ndeki Kardiça, Trikala ve Larisa'daki çok sayıda yerleşim birimi hala sular altında.
Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Kiryakos Miçotakis, akşam saatlerinde bölgede incelemelerde bulunacak.
Miçotakis'in selzedelere yönelik yardımlara ilişkin açıklama yapması bekleniyor.