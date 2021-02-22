Dünya Yunanistanda Türkiye korkusu Savaş uçağı, denizaltı ve İHA alacaklar
AVRUPA

​Yunanistan'da Türkiye korkusu: Krize rağmen silahlanma harcamaları beş kat artırıldı

Yunanistan'da Türkiye korkusu: Savaş uçağı, denizaltı ve İHA alacaklar

Özellikle Türk SİHA’larının Libya, Karabağ, Suriye ve Kuzey Irak’ta elde ettiği başarıları ve Türkiye’nin savunma sanayii alanındaki yükselişinin ardından harekete geçen Atina, silahlanmaya büyük paralar harcamaya başladı. Yunanistan’ın mali krizi ülkede ciddi ekonomik hasara yol açsa da, silahlanma harcamaları geçen yıla göre beş kat artırıldı.

Haber Merkezi Diğer
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Silahlanma harcamalarını geçen yıla göre beş kat arttıran Yunanistan, askerî gücünü artırmak üzere yeni adımlar atıyor. Fransa’dan altısı yeni, 18 adet gelişmiş Rafale savaş uçağı, Almanya’dan denizaltı ve zırhlı araçlar satın almayı planlayan Atina, İsrail’den ise HERON İHA kiralayacak.

ÖNCELİKLERİ MODERNİZASYON

Yunanistan, bu yıl silahlanma programı kapsamında dört yeni firkateyn alımı ve dört firkateynin modernizasyonunu planlıyor. Ayrıca, dört adet MH-60R Seahawk “Romeo” tipi helikopter alımı, 84 adet F-16 savaş uçağının modernizasyonu ve 15 adet C-130 ile İtalyan yapımı sekiz adet C-28 askerî nakliye uçağının da modernizasyonu için planlamalar yapılıyor.

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ALMANYA’DAN ZIRHLI ARAÇ

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Yunanistan’ın, Tip 214 denizaltıları için 36 yeni Alman ağır hizmet torpido satın alma anlaşması devam ederken, anlaşma aynı zamanda Yunan denizaltılarında bulunan eski SUT torpidolarının bazılarının modernizasyonunu içeriyor.

Yine Almanya’dan binden fazla M1117 zırhlı aracı da satın almayı planlıyor.

F-35 DE İSTİYORLAR

Rafale, F-16’lar ve Mirage 2000-5 uçakları için yedek parça edinecek olan Yunan Hava Kuvvetleri ayrıca, gözünü F-35’lere dikmiş durumda. Bu kapsamda F-35 tipi savaş uçağı satın alma konusunda ABD’li şirket Lockheed Martin’e resmî talepte bulundu. Atina’nın talebine ise henüz resmî bir cevap verilmedi.

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HERON KİRALAYACAKLAR

Yunanistan ve İsrail ile arasında yapılan 1,68 milyar dolarlık 20 yıl süreli savunma antlaşmasıyla ile Atina’nın İsrail’den iki adet kiralık UAV HERON İHA talep ettiği aktarıldı. Yunan basının çıkan haberlere göre, Atina’nın envanterine İsrail yapımı HERON’ları katmak niyetinde olduğu aktarılırken, HERON’ların, Eğriboz (Evia) Yarımadasının doğusundaki İskiri (Skyros) adasındaki 135’inci Hava Üssüne geleceği bilgisi paylaşıldı.

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