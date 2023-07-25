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Dünya

Yunanistan'da yangın söndürme uçağı düştü: İki pilot kayıp

Yunanistan'ın başkenti Atina'ya yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki Karisto bölgesinde yangın söndürme çalışmalarına katılan uçağın düştüğü bildirildi. İçinde iki pilotunun bulunduğu uçağın Yunanistan'a ait olduğu ifade edildi. Bölgede arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı belirtildi.

15:47 . 25/07/2023 Salı
AA
Yangın söndürme uçağı düştü

Yangın söndürme uçağı düştü

Yunanistan'ın başkenti Atina'ya yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki Karisto bölgesinde yangın söndürme çalışmalarına katılan uçağın düştüğü bildirildi.

Uçağın düşme anı kamerada

Yayınlanan görüntülerde, Eğriboz Adası’ndaki yangınları söndürmeye çalışan uçağın ise düşmeden önce manevra yaparak yavaşlamaya çalıştığı ancak uçağın kanadının engele takılarak alev aldığı görülüyor.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, yangın söndürme çalışmalarına katılan Canadair CL-215 tipi uçak, Karisto bölgesinde yer alan Platanistos köyü yakınlarında düştü.

İçinde iki pilotunun bulunduğu uçağın Yunanistan'a ait olduğu ifade edildi.

Bölgede arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı belirtildi.


#canadair
#Karisto
#yangın söndürme uçağı
#YUNANISTAN
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