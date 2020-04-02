Dünya Yunanistanda yolcu gemisine koronavirüs karantinası Türk vatandaşları da var
AVRUPA

Yunanistan'da yolcu gemisine koronavirüs karantinası: Türk vatandaşları da var

Yunanistan’ın Pire Limanı’nda El. Venizelos isimli kruvaziyerin, yolcu ve mürettebatta yeni tip koronavirüs tespit edilmesi nedeniyle karantina altına alındığı bildirildi.

Haber Merkezi AA
El. Venizelos isimli kruvaziyer
El. Venizelos isimli kruvaziyer

Yunan basınındaki haberlerde, İspanya ve Türkiye’deki bazı limanlara uğradıktan sonra Pire Limanı’na geldiği belirtilen gemide en az 120 kişide koronavirüs tespit edildiği belirtildi.

TÜRK VATANDAŞLARI DA BULUNUYOR

34’ü mürettebattan, toplam 383 kişi bulunan gemideki yolcular arasında Türk vatandaşlarının da bulunduğu belirtilen haberlerde, Yunan ANEK şirketine ait geminin Türk firmalar tarafından kiralandığı ve Türkiye - İspanya arasında sefer yaptığı ifade edildi.

Öte yandan, başkent Atina yakınlarındaki Riçonas sığınmacı kampının koronavirüs nedeniyle karantinaya alındığı bildirildi.

  • Yunan makamları, kamptaki 20 kişide virüs tespit edilmesi nedeniyle kampa giriş ve çıkışların yasaklandığını açıkladı.

İngiltere'de arama köpekleri koronavirüs tespiti için eğitiliyor
DÜNYA
İngiltere'de arama köpekleri koronavirüs tespiti için eğitiliyor

Tatil için gelen Hollandalı 2 turist kontrol noktasından geri döndürüldü
GÜNDEM
Tatil için gelen Hollandalı 2 turist kontrol noktasından geri döndürüldü

Abone Ol Google News
Kanunsuz kampanyadüzenleyenlere gönderme

Kanunsuz kampanya
düzenleyenlere gönderme

Kendisini devletin üstünde görenlere millet cevap verecek.
İngilterede 4 Müslüman doktor öldü

İngiltere'de
4 Müslüman doktor öldü

​Koronavirüs savaşında ön cephede savaştılar. ​
Saat 12...

Saat 12...

​Dünyanın en işlek merkezleri günün en yoğun saati 12'de bu halde.
'Kahramanları' ikna edeceğiz

'Kahramanları' ikna edeceğiz

​Koronavirüs tedavisinde dünyaya umut olacaklar...
Halk TV<br>skandala doymuyor

Halk TV
skandala doymuyor

​CHP'li belediyeleri 'yerel hükümet' ilan eden kanal '601 sağlıkçı öldü' yalanını ortaya attı.
Afrika değil Avrupa

Afrika değil Avrupa

​İtalya ve İspanya'daki hastanelerden trajik fotoğraflar.
Konya Büyükşehir'den tam destek

Konya Büyükşehir'den tam destek

​Konyalı vatandaşların mağdur olmamasını sağlayacağız
Tahlil bilgilerini gizlemişler

Tahlil bilgilerini gizlemişler

​İstanbul'daki 2 laboratuvarda koronavirüs skandalı.
Sağlıkçılar bir de<br>bunlarla uğraşıyor

Sağlıkçılar bir de
bunlarla uğraşıyor

​Ateşi yüksek çıkan kadın ortalığı birbirine kattı.
Dev destek

Dev destek

​Beşiktaş, Milli Dayanışma Kampanyası'na katıldı.
Bu şekilde kazanamazsınız

Bu şekilde kazanamazsınız

​Bilim Kurulu üyesi 'en büyük tehlike' diyerek uyardı.
Doktor yazarsa almayın

Doktor yazarsa almayın

​Bakanlık'tan kağıt reçetelerin azaltılması için talimat.
İBB'nin bıraktığı işi<br>bakanlık bitiriyor

İBB'nin bıraktığı işi
bakanlık bitiriyor

İstanbul'un yeni şehir hastanesine yol geliyor.
'Hocaların hocası'na<br>acı veda

'Hocaların hocası'na
acı veda

Koronadan yaşamını yitiren ilk hekim oldu.
Ve nihayet

Ve nihayet

​Çin'den çok önemli koronavirüs kararı: Satışı yasaklanıyor.
Dansözlü drift'li<br>korona partisi!

Dansözlü drift'li
korona partisi!

​Polis tek tek dizip, ceza kesti.
İşte şimdi oldu

İşte şimdi oldu

​Yardım parası kuyruğunda yığılma yok, sosyal mesafe var.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.