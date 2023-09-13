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Dünya

Yunanistan'daki sel felaketinin ardından korkutan uyarı

Yunanistan'da geçen hafta yaşanan sel felaketi nedeniyle halkın, ciddi sağlık sorunları tehdidiyle karşı karşıya kaldığı belirtildi.

12:26 . 13/09/2023 Çarşamba
AA
Yunanistan

Yunanistan

Geçen hafta başta Larisa, Volos, Pilio, Trikala ve Kardiça olmak üzere Tesalya bölgesinde onlarca yerleşim birimini sular altında bırakan sel, şehir şebeke suyu ve kanalizasyon ağında da ciddi hasara neden oldu.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'ye konuşan Atina Üniversitesi Epidemiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Gikas Mayorkinis, bölgedeki halkın çamurlu sularla teması nedeniyle mide ve bağırsak iltihabı, hepatit, leptospiroz gibi hastalıkların tehdidiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Mayorkinis, bölge halkına ölü hayvanların hastalık taşıyabileceği uyarısında bulunarak, bu hayvanlara temas edilmemesini istedi.

Sel nedeniyle sivrisinek sayısında da ani artış görülebileceğine dikkati çeken Mayorkinis, Batı Nil Virüsü vakalarında da artış olabileceğini kaydetti.

Tesalya​​​​​​​ bölgesinde sel nedeniyle 45 binden fazla besi hayvanı telef oldu. Bölgede geçen hafta yaşanan sel felaketinde 14 kişi hayatını kaybetmişti.


Yunanistan sel felaketine teslim oldu
Yunanistan sel felaketine teslim oldu

Orman yangınlarıyla mücadele eden Yunanistan, şimdi de şiddetli fırtınanın yol açtığı sel felaketiyle karşılaştı. Sağanak yağışlar evleri ve yolları sular altında bıraktı. Kötü hava koşulları nedeniyle duvarın çökmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Daniel fırtınası, pazartesi gününden bu yana batı ve orta Yunanistan'da ortalığı birbirine kattı. Ülkenin kuzeyinde iki haftadan uzun süredir devam eden ölümcül yangının kontrol altına alınmasından birkaç gün sonra acil servisler, sel felaketiyle mücadele konusunda yüzlerce çağrı aldı. Yunan basınına göre, sığır yetiştiricisi olan bir kişi, hayvanlarına ulaşmaya çalışırken çöken duvarın altında kalarak hayatını kaybetti. Liman kenti Volos, sağanak nedeniyle kaos görüntülerine sahne oldu. Kentte aracı fırtınada sürüklenen bir kişi kayboldu. Oğlu araçtan çıkan söz konusu kişinin mahsur kaldığı ve sürüklendiği belirtildi. Arama kurtarma çalışmaları için düğmeye basıldı. Volos'un geniş kesimlerinde trafik kısıtlandı. Yunanistan'da 2017 yılında yaşanan sel felaketinde 25 kişi ölmüş, yüzlerce kişi evsiz kalmıştı.

#Yunanistan
#Sel Felaketi
#sağlık
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